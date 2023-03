Unos 300 trabajadores judiciales piden la misma subida salarial que los letrados

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) anuncia movilizaciones como las que acaban de llevar a cabo los letrados si el Ministerio de Justicia con el objetivo de lograr la misma subida salarial, que supondrá "más de 450 euros mensuales en el peor de los casos".

En la provincia de Lugo son unos 300 trabajadores, entre tramitadores, gestores y auxiliares, los que quedan fuera de esa mejora salarial, denuncia José Luis Buján, de STAJ.

El sindicato empieza por pedir una reunión con el ministerio para conocer los detalle del acuerdo que ha alcanzado con los letrados y para exponerle sus reivindicaciones y advierte del inicio de movilizaciones si el Gobierno no accede.

La huelga de los letrados, que se prolongó durante varias semanas, supuso la suspensión de unos 200 juicios en la provincia, la paralización de unas 1.000 demandas y de otros trámites.

"Nos parece indignante que durante buena parte de 2021 estuviésemos peleando con el ministerio una subida salarial digna para todos los funcionarios de ámbito no transferido -en Galicia el personal de justicia sí está transferido pero la Xunta no asume ese incremento salarial-, por ser los peor pagados de todo el Estado, que esa subida salarial, cercana a los 190 euros mensuales, se lograra finalmente con mucho esfuerzo y tras no pocas mentiras por parte del ministerio, y que ahora los letrados, que también se beneficiaron de esa subida, y el ministerio rompan ese equilibrio", denuncia el sindicato.

El resto de trabajadores del sector de la justicia piden "un trato igual" porque consideran que las nuevas funciones que asumieron los letrados en 2009, por las que demandaban un aumento retributivo, se desempeñan de forma efectiva en la mayoría de los casos gracias al trabajo de los funcionarios de los cuerpos generales que integran las oficinas judiciales y secretarías de juzgados, tribunales y fiscalías.