Unos 300 empleados asisten en Lugo a la asamblea del metal, que camina hacia la huelga

Los sindicatos CC.OO., CIG y UGT están celebrando estos asambleas de trabajadores del metal en ocho localidades de la provincia de Lugo para explicar cómo marchan las negociaciones del convenio colectivo con vistas a convocar una huelga en este sector, que da empleo a más de 5.000 personas. A la de la capital lucense asistieron más de 300.

Recuerdan que desde enero del año pasado han mantenido doce reuniones con la patronal, que, según explican, no se aviene a la aplicación de atrasos salariales en el periodo 2022-2025, excepto 340 euros lineales en el pasado ejercicio.

Las centrales aseguran que al no aceptar la aplicación de la cláusula de revisión salarial con efectos retroactivos supondría "outra perda inmensa" de poder adquisitivo de los trabajadores.

Aseguran que en estas reuniones han conseguido por parte de la parte empresarial "soamente a regulación do texto do convenio e algunha migalla en canto a dietas, póliza de convenio e plus dispoñibilidade" y critican que no aceptan sus reivindicaciones.

"Denunciar a falta de respeto da patronal cos seus traballadores ante unha situación de incrementos de prezos que non permiten a clase traballadora vivir dignamente", afirman los sindicatos.