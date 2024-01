Unos 2.424 dependientes lucenses comienzan a cobrar el Bono Coidado no Fogar

Unos 2.424 lucenses cobrarán automáticamente desde este mes el Bono Coidado no Fogar, ayuda directa de 5.000 euros para personas con necesidades de apoyo en su autonomía personal, sea cual sea el grado de dependencia o nivel de renta. Esto y los atrasos de seis meses son la novedad de una prestación compatible con la teleasistencia pero no con el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Quienes estén cobrando mensualmente la Libranza na Contorna Familiar, de acuerdo a la capacidad económica (ayuda del 50 al 80% en función del Iprem), pasarán al bono y los nuevos usuarios deberán completar la valoración de los servicios sociales. Y de resultar más ventajoso que el SAF, hay que pedir el cambio a las asistentes sociales.

Supone un "complemento" que viene bien, según concejales consultados. Otros lo ven un "parche" para desvíar la atención de la falta de fondos para financiar las horas del SAF, para el que hay mucha lista de espera y escasez de recursos en los concellos.

La demanda de asistencia y servicios sociales se refleja estos días al elaborar presupuestos de muchos de ellos. El SAF está entre las partidas más importantes en Ribadeo, donde gobierna el popular Dani Vega. En las cuentas para el 2024 prevén dedicarle 1,6 millones de euros e igual cantidad a reformar el hospital asilo. Y son 72 los dependientes ribadenses que tienen ya derecho al bono. En cambio, en Muras la Xunta no identifica ninguno. El regidor, Manuel Requeixo (BNG), dice que "nós non lle vemos vantaxes, son escéptico pois é darlle unha volta a algo que existe, a ver en que queda este anuncio electoral".

De funcionar bien los servicios públicos, Requeixo cree que no sería necesario. Muras atiende a 35 dependientes con el SAF, 35 en convenio con la Xunta y 8 en libre concurrencia, financiado con la Diputación. Todo llega a poco. La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha defendido el impulso dado a las Casas do Maior o el programa Coidados Porta a Porta que llegó a 50.000 mayores en toda la comunidad.

La teleasistencia domiciliaria la cofinanciaron hasta 2015 los concellos, usuarios y Diputación de Lugo, pasando a pagarla íntegramente el organismo provincial pero mayores y dependientes necesitan centros de día, a veces especializados en la discapacidad. También atención nocturna y residencias. La demanda es tal que en Lugo capital prevén incluso doblar las plazas públicas y privadas.

En el fondo, asegura Evaristo Lombardero, médico ribadense jubilado y del Movemento en Defensa das Pensións Públicas (Modepen), el problema para gozar de autonomía personal son las reducidas pensiones lucenses. "Aquí son moi curtas, contributivas de tan só 650 euros e non contributivas que baixan a partir de 300 euros", señala Lombardero. La pensión media en Galicia es de 1.025 euros, la segunda más baja del país, solo por delante de Extremadura y las no contributivas las perciben 4.350 lucenses, la mayoría mujeres. A ello se une la precariedad de los 1.200 vecinos que reciben la Renta de Integración Social de Galicia (Risga) o la Axuda de Integración Social (AIS), según datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2022.

Faltan recursos pese a que, en contra de lo que pudiera parecer, el número de lucenses mayores de 64 años no varió mucho en este siglo. En el año 2000 eran 97.607 hombres y mujeres y ahora 96.979, según el Instituto Galego de Estatística (INE). El descalabro poblacional se nota más entre los que vienen detrás, niños y adolescentes que han pasado de 42.742 a 34.455 en apenas dos décadas.

Atender el envejecimiento

Cualquier estadística que se mire refleja la dura carrera para atender el envejecimiento, con épocas de gran insuficiencia financiera o episodios como la pandemia, donde los dependientes sufrieron mucho.

Ya en 1990 había en España 5,8 millones de españoles con más de 60 años y hoy son el doble: 11.980.011, mientras que los de más de 80 años han pasado de 917.000 a 2.609.238. Por aquel entonces Gobierno y comunidades autónomas. aspiraban a que al menos 8 de cada 100 ancianos tuvieran ayuda en casa pues solo el 1% disfrutaba de ese apoyo.

La ley de Dependencia lleva 17 años en vigor y ampara ahora a más de 1,5 millones de españoles con derecho a ayudas o servicios. Ese 3,3 % de la población necesita apoyo a actividades básicas diarias y por eso se articular planes geriátricos en servicios sociales, pensiones, asistencia sanitaria y ocio. El número de dependientes creció mucho en el noroeste. Por comunidades, Asturias encabeza el porcentaje pues el 44,88% de sus mayores de 64 años reciben prestación y le siguen Castilla y León, con el 43,17% y Galicia (42,67%).

Pese a que el sistema ha alcanzado su máxima financiación con el Plan de Choque en Dependencia impulsado por el Gobierno en 2021 —tras recortes durante el Gobierno de Mariano Rajoy y el impacto del covid—, persisten las desigualdades entre las autonomías que son las competentes en los servicios sociales, tanto en el acceso, como en las atenciones que se prestan a los dependientes.

El caso gallego

El análisis del Observatorio Estatal para la Dependencia señala 310.000 dependientes en lista de espera y que muere una persona cada 12 minutos sin recibir las prestaciones o servicios a los que tenía derecho. Aunque últimamente los gallegos no salen tan mal parados como antaño. La Xunta se remite a datos del Imserso de noviembre pasado pues de los 73.500 dependientes reconocidos, el 97% reciben alguna prestación o servicio con lo cual Galicia es la tercera comunidad con mejor ratio de atención del Estado, donde la media está en el 89%.

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales sitúa a Cataluña a la cola, con un 26% de dependientes sin ayuda, País Vasco (17,83%) y La Rioja (15,09%) y las que menos Castilla y León (0,14%), Aragón (0,89%) y Galicia (2,54%). Pese a subir las transferencias estatales, en Valencia, Madrid y Cantabria engrosaron las listas de espera al bajar los presupuestos que destinan a la dependencia. Solo Aragón (-77,12%) y Galicia (-41,82%) cumplen el objetivo de reducir dichas listas de espera con el Plan de Choque de 2023. En Galicia aumentaron un 7,22% los beneficiarios, aunque los tiempos de trámites son altos.

Sobre el bono que ahora se implanta, el concejal de servicios sociales de Cospeito, Iván Méndez, dice que "é un bo complemento, unha axuda para os que teñen a alguén que os coide", aunque reconoce la necesidad de dotaciones para los más dependientes: "Cada certo tempo a Xunta aumenta horas do SAF pero a demanda medra e temos o centro de día a tope porque a veces convén mandar a esa persoa aínda que non sexa gran dependente". En Cospeito ya tienen terreno y acuerdo con la Xunta para construir una residencia.

Jubilados contra el low cost

La opinión de Sandra Fernández Cillero, concejala de Burela, es distinta: "É un parche, se divides 5.000 euros entre 12 meses, o bono pouco lle soluciona a quen precisa axuda no fogar. Creo que tampouco compensa saír da lista de agarda do SAF para cobralo. O que debería facer a Xunta é subir os 12 euros/hora que paga para que o concello poida dar máis horas á xente con dependencia. A hora sae a 23 ou 24 euros, debería investir máis en dependencia pero se librou diso e ofrece un caramelo".

Los propios jubilados, potencialmente dependientes, se revelan ante los servicios "low cost" porque implican precariedad laboral y retributiva de las trabajadoras del SAF, centros de día, y por bajos ratios de personal/usuario que observan en los de gestión privada.

Las prestaciones por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros (las cobran 517.000 españoles). Por grados, suponen de promedio, 139,6 euros al mes para los valorados con el Grado I; 240,5 euros/mes los Grado II y 334,9 euros al mes para los dependientes valorados con el Grado III. En Vizcaya, la Diputación Foral paga un bono hogar de 520,69 euros a los de Grado III. (6.248, 28 euros al año). Y varía la ayuda media española a otros servicios. Por ejemplo, una plaza de residencial oscila en torno a los 445 euros/mes (Grado II) y 550,8 euros/mes (Grado III).

Entre el bonobús y el 'bonocasa'

Lugo capital y Vilalba encabezan el número de dependientes que puede acceder ya al bono de cuidados en casa por 5.000 euros. Quien reciba la Libranza na Contorna Familiar no necesita trámite. En Galicia hay 73.500 personas con dependencia reconocida —12.384 en Lugo— y la Xunta anunció el bus gratis para todos los mayores de 65 años a partir del día 1 con la intención facilitar que socialicen mejor y no se aíslen.

