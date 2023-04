El 24% de universitarios ha tenido relaciones sexuales que no hubiera querido tener

Uno de cada cuatro universitarios gallegos ha tenido relaciones sexuales que no hubiera querido tener, según se desprende de la intervención de Laura Pardo Señor en las jornadas organizadas por la Escuela de Enfermería de la USC, en la que presentó su trabajo de fin de grado, reconocido con un premio extraordinario de fin de carrera.

El proyecto, dirigido por Olga López Racamonde, supuso encuestar a 345 estudiantes de las tres universidades gallegas –con mayor porcentaje de respuestas entre los de la USC– para observar qué demandas tenían en cuanto a educación afectivo sexual y qué lagunas observaban en ese ámbito.

La enfermera admite que resulta "preocupante" que un porcentaje de un 24% de jóvenes tenga la experiencia de haber tenido relaciones sexuales que no quería tener, pero explica que distingue entre falta de consentimiento y coerción. Entiende que esos casos a los que aluden los encuestados no son violaciones; es decir, sí han dado su consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero "sienten que se les está coaccionado por el ambiente general en el que se produce esa relación, no se ven con capacidad de comunicarse bien y que su opinión prevalezca sobre la voluntad de la otra persona".

Otro de esos porcentajes elocuentes sobre el estado de salud sexual de los jóvenes es que un 27,8% admitió haber querido mantener relaciones sexuales pero en las que luego "hicieron cosas con las que se sintieron mal".

Esos porcentajes se refieren a hombres y mujeres indistintamente, pero Pardo explica que, si se observan las respuestas por sexos, quienes contestan afirmativamente a esas preguntas son "un 64,94%, mujeres" y "un 35,10% personas LGTBIQ+". Los hombres heterosexuales son los que respondieron en más casos "en mis relaciones sexuales solo he hecho cosas que me convencían".

Para la enfermera el mensaje está claro. "Hay una demanda entre la juventud de educación afectivo sexual", asegura, y cree que no debe ceñirse, como hasta ahora ha sido, "a charlas esporádicas y dependiendo de la voluntad de los educadores". Cree que el Ministerio de Educación debería incluirlas en el currículum y que debería asegurarse de que tiene una perspectiva holística, "no solo desde el punto de vista biomédico".

Explica que hasta ahora, si se daba ese tipo de formación en algún centro, se primaban cuestiones como la prevención de enfermedades de transmisión sexual o de embarazos no deseados, pero recuerda que los jóvenes quieren saber cómo comunicarse con su pareja, cómo transmitir con seguridad sus deseos para disfrutar de una buena salud sexual.

Su trabajo revela que una gran mayoría preferiría que esa formación la impartiese un trabajador sanitario, pero habitualmente obtienen toda la información sexoafectiva de internet. Para Pardo esto revela que la red puede ser una herramienta clave para la transmisión de datos veraces y complementar la formación en el aula.