Guillermo Sánchez: "En 20 años Lugo ha avanzado muy poco, no acaba de despegar"

Hace 20 años que dejó la presidencia de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), ¿cómo ha evolucionado Lugo y su provincia en estas dos décadas?

Ha sido un periodo muy convulso, con la crisis financiera de 2007- 2008, la pandemia y el conflicto bélico, Lugo ha avanzado muy poco. Estamos en una situación de supervivencia permanente. Tenemos un poco menos de paro que Galicia. Tenemos un crecimiento equilibrado. Pero no acabamos de despegar. Estamos muy envejecidos. No hay relevo generacional en el sector primario, que es nuestro gran activo y al que no podemos dar la espalda. Ya sé que es muy deseable que el sector secundario tuviese una implantación mucho mayor en nuestra provincia... Somos una provincia rural y agroforestal y debemos de potenciarlo. Tenemos otros factores que son muy importantes, como la dispersión, la falta de comunicación en algunos casos, aunque se ha mejorado notablemente. En estos 20 años esto no lo conoce ni la madre que lo parió, tenemos autovías… Pero todavía estamos muy lejos de tener cubierto el nivel de necesidades mínimas para ser competitivos.

¿Qué urge para que los sectores productivos puedan ser competitivos?

El sector primario necesita urgentemente la digitalización. Esta va a generar una capacidad de competitividad muy importante y un mayor bienestar al personal, lo que causará menos rechazo y contribuirá a que mucha gente permanezca en él si las condiciones le permiten tener una vida con cierto nivel de confort, no en situaciones de esclavitud. Las herramientas físicas ya existen, pero en un montón de sitios no podemos ponerlas en marcha. Nosotros tenemos una brecha digital en el rural de entorno al 50% con respecto a la media del país, como en otras zonas de la España vaciada de la que formamos parte por desgracia. Hoy en día tenemos los medios. El medio fundamental es que cableemos, pero hay otros sistemas que no necesitan eso. Puede que sean más costosos, pero este no es un problema de costes sino de que el sector primario cree valor. Y en Lugo tenemos un sector primario muy potente.

En ese deseable sector secundario al que alude tenemos una de cal y otra de arena: la paralización de la planta de aluminio de Alcoa en A Mariña y la posible implantación de la fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei.

Que la planta de aluminio de Alcoa no se pueda poner en marcha o tener una segunda oportunidad es un tema bastante delicado para la provincia. Que Altri se instale en Palas de Rei es una maravillosa noticia porque tiene muchas derivaciones sobre todo en el sector forestal. Ojalá que esta se consolide definitivamente lo antes posible y que también se pueda revitalizar la costa con un plan industrial. No solo por la repercusión que puedan tener estas potentes industrias sino también por lo derivado que conlleva, las auxiliares que animan la zona.

Se espera como agua de mayo los fondos comunitarios Next Generation. ¿Esa lluvia de millones será el maná deseado?

Una vez que se conozca exactamente el funcionamiento y los fondos puede ser un elemento potenciador de la economía. Debemos ser conscientes que el estar dentro de la Unión Europea siempre nos ha salvado de situaciones que individualmente a lo mejor no hubiésemos podido solucionar. Los Next Generation deberían ser un alivio importante. Tenemos que ser un polo de atracción para conseguir la implantación de esos grandes proyectos de inversión, que generan un valor añadido en la zona.

"La zona de As Termas se consolidará como un gran polo de atracción comercial"

Tuvo una empresa de montajes eléctricos, una residencia para personas mayores, otra universitaria, una constructora... ¿En qué anda metido ahora?

Tuve de todo. Ahora tenemos Avento, que es una empresa de consultoría y desarrollos urbanísticos. Estamos con proyectos en Castilla y León, Asturias y Galicia. En Lugo, además del programa Life+Biodinámico, estamos desarrollando más de 25.000 metros cuadrados —dentro de una superficie de 365.000— en la Avenida Infanta Elena, en la zona de As Termas, que se acabará consolidando como un gran polo de atracción comercial, en donde habrá implantaciones futuras de empresas importantes. Y en A Cheda tenemos el desarrollo de otro plan parcial de 165.000 metros cuadrados que va más lento administrativamente, con posibilidades para unas 1.300 viviendas y unos 10.000 metros cuadrados comerciales. Su desarrollo permitiría acercar la ciudad al río porque Lugo es una de las pocas ciudades con río que vive de espaldas a él.

"El panorama es incierto. Quiero ser optimista, pero..."

Sanitariamente hemos vuelto a la normalidad, pero económicamente parece que no tanto debido a la crisis de materiales y de precios y a la guerra de Ucrania.

Creo que es muy optimista decir que esto se está normalizando porque hemos entrado en una situación muy compleja debido a la pandemia y la situación bélica, que nos han llevado a unos problemas de inflación muy poco deseables y que tienen mal arreglo porque estamos ante una inflación de costes, no de demanda. La inflación de costes no es solo por la guerra de Ucrania, que la ha acrecentado, ya venía con la paralización de las actividades económicas durante la pandemia, que al ponerlas de nuevo en marcha no había stocks, no había forma de trasladar los pocos que había de un lado a otro, lo que supone un encarecimiento estratosférico de esas mercancías en el punto final.. Son factores exógenos sobre los que se tiene muy poca capacidad de actuación.

Describe usted un panorama sombrío...

El panorama es incierto. Yo quiero ser optimista, aunque no lo justifique lo que acabo de decir. El Banco Central Europeo, que ha hecho una labor excelente durante estas continuas crisis que hemos vivido, prevé que en 2023-24 tengamos la inflación en esos valores que son óptimos, entorno al 2%. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Aunque podamos controlarla a partir de 2023, parte del incremento de los precios derivado del aumento de los costes no se va a ir, lo que va a generar una menor capacidad de consumo de los ciudadanos.

No será tarea fácil porque, por ejemplo, pese a las medidas adoptadas la electricidad sigue descontrolada.

El coste de la electricidad es muy perverso porque no solamente tiene influencia en tu recibo, sino la influencia derivada del recibo de los demás. Tú vas a pagar tu incremento del 50%, pero también vas a tener que soportar el incremento del 50% de la peluquería, la frutería… que no van a tener más remedio que trasladarlo a los precios. No tiene ningún sentido que paguemos el recibo de la luz con un componente de gas del 15% o el 20%. Es un desajuste que nunca tenía que haber pasado. El coste de la energía es menos del 25% del recibo.