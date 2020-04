"Estoy deseando ir a la compra para preparar una comida para mis nietos. Echo mucho de menos sus besos y abrazos". Carmen, de 81 años, es una de las 16.500 personas mayores de más de 65 años que viven solas en sus casas en la provincia de Lugo, a las que el confinamiento se les está haciendo más cuesta arriba. Unas 5.000 son en la capital lucense y 278.600 en toda Galicia.

La soledad se acentúa con la pandemia en una provincia envejecida como Lugo. Según los datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (Ine), uno de cada seis lucenses que tiene más de 65 años vive solo en su casa, lo que supone el 5 por ciento de la población total.

Con el colchón financiero labrado durante toda una vida muchos fueron el sustento de las familias golpeadas por la recesión económica que precedió a la actual crisis sanitaria.

"Yo no solía salir antes mucho, pero casi todas las mañanas iba a la compra y ese paseo me daba la vida", afirma esta viuda, que desde que se declaró el estado de alarma hace un mes y medio solo ha pisado un día la calle para ir al supermercado. Su hijo se encarga de traerle todo lo que precisa.

Cada vez que se anuncia una prórroga, esta lucense no puede evitar bajar la mirada, en señal de tristeza y angustia. Así que elude plantearse el horizonte pergeñado por la presidenta de la Comisión Europea de que el confinamiento se podría alargar hasta fin de año. "Si eso impide muertes, bienvenido sea", reconoce resignada esta octogenaria lucense.

Los ancianos, que son grupo de riesgo, no se resignan a que se prolongue su confinamiento por el bien de su salud mental

Son grupo de riesgo, pero también es un riesgo para su salud mental que se prolongue más de la cuenta ese aislamiento social al que están obligados desde mediados de marzo.

Son los más afectados, junto a los niños, que ya pueden salir a partir de este domingo.

PASEOS CARDIOSALUDABLES. Frente a ese confinamiento que se les está eternizando también se han alzado voces que piden comprensión con sus necesidades, como ha solicitado la Asociación Central de Jubilados y Pensionistas de Foz para los que tengan patologías cardiovasculares o diabetes, entre otras. Las autoridades sanitarias ya lo contemplan.

Ese es el caso de Adelina, de 71 años, asturiana de nacimiento y lucense de adopción, que también vive sola. Padece una enfermedad respiratoria y otra de los huesos. Solo sale de su domicilio una vez a la semana para acudir al supermercado. El resto de la compra se la hace la auxiliar del Servizo de Axudar no Fogar que le atiende. Antes de la emergencia sanitaria daba un paseo cada día.

"Me lleva 15 minutos ir, tengo que ir despacio, y otros 15 volver y eso me da la vida. Caminar es vital para mis huesos", afirma esta septuagenaria. Cuando sale va provista de mascarilla y guantes.

A Adelina no le preocupa que se puedan alargar las medidas restrictivas para las personas mayores. "No me importa seguir el confinamiento. Me tendré que adaptar. Me lo tomo con buen humor. No estoy cabreada, ni deprimida", precisa Adelina, que asegura que es "muy obediente" porque "nos están diciendo que nos tenemos que quedar en casa". Recuerda además que "tengo que tener mucho cuidado con las caídas y no puedo coger peso".

Incluso bromea con que ya está entrenada para seguir confinada porque hace tres años, por "un problema en el nervio ciático2, estuvo dos meses sin salir de casa, ya que, aunque vive en un primero, su edificio no tiene ascensor