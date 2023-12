Preguntas y respuestas sobre el CIS de A Residencia

El centro de salud del CIS de A Residencia empezará a prestar servicio el próximo lunes, día 18, lo que implicará que 16.400 pacientes de A Milagrosa serán atendidos en esas nuevas instalaciones. El gerente del área sanitaria, Ramón Ares -acompañado por el delegado de la Xunta, Javier Arias; el director asistencial, Rafael Monte, y la directora de Primaria, María Núñez- explicó este martes los detalles del traslado.

¿Quién tendrá el médico de cabecera en el nuevo CIS?

Los pacientes de 12 de los 18 cupos de A Milagrosa tendrán su equipo de médico y enfermería en el CIS a partir del lunes. Son las tres consultas de la tarde (el centro de Río Ser abrirá por última vez por la tarde este viernes), el equipo deslizante (el que unos días atiende por la mañana y otros, por la tarde) y ocho consultas de mañana.

¿Quién seguirá en el centro de A Milagrosa y hasta cuándo?

Continuarán viendo a su médico en A Milagrosa los 6.000 pacientes de las 6 consultas de mañana restantes. Por el momento no se moverán pero deberán trasladarse al CIS antes de verano. Ares recordó que la Xunta licitará la obra de reforma del centro de salud de Río Ser en 2024 y todos los pacientes deben estar siendo atendidos en A Residencia antes de que comiencen. Permanecerán allí mientras duren los trabajos y después volverán a Río Ser.

¿Cómo sé si mi médico se va al CIS o se queda en Río Ser?

El Sergas no ha hecho público el listado de médicos y personal de enfermería que se traslada al CIS aduciendo que va en contra de la ley de protección de datos. Los pacientes de los sanitarios que se trasladan a A Residencia recibirán estos días una carta. El pasado lunes se han remitido las 16.400 misivas a todos los afectados por el traslado. Además, a finales de esta semana cada uno de ellos recibirá un SMS informándole del cambio y, a principios de la semana que viene, otro repitiéndoselo. A mayores está operativo un teléfono de información, el 982 295 736, para resolver cualquier duda.

En el centro de salud de Río Ser sí se puede consultar el listado de los médicos que se trasladan al CIS, pero, para evitar que los pacientes tengan que acudir al centro y eludir la sobrecarga del personal administrativo, se puso en marcha ese teléfono que atenderá preguntas en horario de 08.00 a 15.00 horas.

¿Me avisa el Sergas de que mi médico sigue en A Milagrosa?

No. El Sergas únicamente escribe o manda mensajes a los pacientes que se trasladan al nuevo CIS. Los que van a seguir los próximos meses en A Milagrosa no van a recibir carta alguna. Si no se le comunica el cambio por ninguna vía, el paciente debe entender que su médico sigue en Río Ser. Si tiene dudas sobre ese punto puede llamar al 982.295. 736.

Si mi médico sigue en Río Ser, ¿estará en la consulta habitual?

No necesariamente. El gerente del área sanitaria recordó este martes que el de A Milagrosa es un centro de salud viejo, con mucha heterogeneidad en los espacios. Algunas de las consultas tienen un espacio adecuado mientras que otras se hicieron aprovechando antiguas salas u otras dependencias y son mucho más reducidas. Por ese motivo, algunos profesionales cambiarán de consulta para estar más cómodos en los próximos meses y hasta que se produzca el traslado de todo el centro al CIS para las obras.

¿Cómo sé a qué consulta ir si me toca trasladarme al CIS?

El CIS de A Residencia contará con personal de apoyo para ayudar a los pacientes a encontrar la consulta de su médico de cabecera o personal de Enfermería de referencia. Durante las primeras semanas de funcionamiento del centro de salud ese personal se ofrecerá a guiar a los pacientes por el edificio. Al llegar a las instalaciones hay que tener en cuenta que se debe acceder por la entrada de la fachada principal, la que da a la Rúa da Saúde. Por Serra de Outes se accede al PAC.

¿Qué puedo hacer si me toca un centro y prefiero el otro?

Los pacientes que sean trasladados al CIS y prefieran seguir acudiendo a A Milagrosa y, al revés, los que prefieren A Residencia aunque su médico siga en Río Ser, podrán cambiar de médico a uno que tenga la consulta en el centro de su elección. Ares señaló ayer que, dado que es preciso que el nuevo centro de salud funcione con normalidad y que entramos en fechas navideñas, esos cambios se realizarán preferentemente a partir de enero. Explicó que se garantizará el derecho a cambiar de médico contando con algunos cupos abiertos tanto en el CIS como en A Milagrosa.

De cualquier forma, se mostró convencido de que la mayoría de pacientes querrá continuar siendo atendido por su médico de cabecera de siempre por lo que asume que habrá pocos cambios. Tanto él como el delegado de la Xunta recordaron que antes del verano todos los pacientes de A Milagrosa recibirán atención en el CIS, donde estarán hasta que acaben las obras del centro de salud de Río Ser por lo que creen que, para muchos, quizás sea más conveniente hacer ese cambio más adelante.

¿Dónde consulto a un médico el sábado por la mañana?

Los pacientes de cualquier centro de salud que precisen consultar a un médico de Primaria el sábado por la mañana, en horario de 08.00 a 15.00 horas, deben ir al CIS de A Residencia a partir del día 23 de este mes. Se considera actividad ordinaria, de manera que deben acceder a las instalaciones del centro de salud, por la entrada principal. Es decir, si tienen que ver a un facultativo el próximo sábado, día 16, entre las 08.00 y las 15.00 horas tendrán que ir al centro de salud de Fingoi. A partir de las 15.00 horas entra el servicio el PAC, situado en el CIS, con entrada por Serra de Outes. Sin embargo, a partir de la víspera de Nochebuena, serán atendidos en las mañanas de los sábados en el centro de salud del CIS y, desde las 15.00 horas en el PAC del mismo edificio, pero al que se accede por la fachada trasera.

¿Cuándo se trasladarán al CIS el resto de servicios previstos?

A lo largo del 2024, pero todavía no hay fecha concreta. Se comenzará por Odontología y Fisioterapia, que en estos momentos se presta en el edificio del Sergas de la Rúa García Portela. Ares aseguró que el nuevo centro de salud del CIS irá desarrollando poco a poco toda su cartera de servicios, haciendo retinografías o espirometrías. A partir del próximo lunes también se encontrarán en el CIS, además de 12 médicos y 12 enfermeras de A Milagrosa, uno de los trabajadores sociales del centro y el servicio de Farmacia. El personal administrativo se distribuyó proporcionalmente entre CIS y Río Ser, con refuerzos en el primero.