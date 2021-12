"Con 1.500 tapas vendidas se agradece el premio del público, eso es que gustó"

Hace tres años José Luis Pardo se ponía al frente de El Boni. Cogía el testigo de sus padres, que durante 23 años gestionaron esta parrillada de la Rúa Portugal de la capital lucense, cuando se denominaba Vilacoba.

"No me lo creo, sinceramente. Contábamos tal vez llevar algún premio técnico porque era una tapa muy elaborada, pero no con hacer doblete", afirmó José Luis Pardo, tras recoger el premio del jurado profesional y el de los consumidores en el Concurso de Tapas de Lugo.

Aunque solo ha participado tres veces en este concurso, repite por segundo año como el preferido por los clientes. "Con casi 1.500 tapas vendidas se agradece recibir otra vez el premio del público, eso es que gustó", dijo.

José Luis Pardo aseguró que tuvo "mucho tiempo para pensar" la tapa. "Casi toda la desarrollé durante el confinamiento en casa. Partes de una idea y poco a poco la vas desarrollando hasta que llegamos a O segredo da Maruxaina", agregó.

Ganar este certamen gastronómico, que ha sido pionero en Galicia, supone un espaldarazo, a juicio de este hostelero. "Es un concurso que, a nivel de promoción, nos sitúa en el mapa de la gastronomía lucense, ya que nos encontramos fuera del centro", apuntó.

Y esa promoción se traduce en más clientes. "El año pasado ya notamos un aumento de trabajo tras haber ganado el certamen y me imagino que este año surtirá el mismo efecto", precisó José Luis Pardo, que añadió que "durante el propio concurso gente que nunca había venido al restaurante lo conoció, probó la tapa, le gustó y nos reservó para cenas".

Esa inyección económica y de promoción es mejor recibida cuando recuerda que en 21 meses de restricciones tuvo su parrillada cerrada cinco, tres meses el año pasado y dos este. "Se llevó mal porque teníamos cero ingresos mientras que los gastos eran íntegros. Se trata de resistir. A día de hoy salvo la incertidumbre, que es lo que más nos estresa a los hosteleros porque no sabemos si mañana podremos abrir o en qué condiciones, estamos medianamente bien", dijo.