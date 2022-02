Unos 150 negacionistas se unen en Lugo a las protestas internacionales antivacunas

Unas 150 personas participaron este sábado en Lugo en una manifestación de grupos negacionistas del covid y antivacunas en una jornada que Natalia Prego, fundadora del grupo Médicos por la Verdad, definió desde el templete de la Praza Maior como "un día histórico para Galicia, para España, para Europa, para Canadá y para el mundo". Esta conocida activista antivacunas, figura destacada de la manifestación en Lugo, se refería de este modo a las protestas en contra de las medidas sanitarias por el virus convocadas en numerosas capitales de todo el mundo "para decir basta ya al abuso de poder", movilizaciones que contaron con un seguimiento desigual.

La marcha de Lugo partió pasadas las cinco de la tarde del Parque de Frigsa, punto de reunión entre los participantes lucenses y los llegados desde otras localidades gallegas, que uno de los cabecillas de la protesta calculó que serían más o menos la mitad.

El heterogéneo grupo estaba formado por personas de todas las edades, incluso niños, militantes en las más dispares teorías: una pareja mayor que, mientras discutía con un hombre que paseaba a su perro y les reprochaba su actitud, confirmaba su creencia en la existencia del virus y aseguraba que ellos se habían vacunado, pero estaban en contra de que se obligara a vacunar a todo el mundo porque "los jóvenes lo están haciendo solo para poder entrar en las discotecas"; el propietario de una herboristería de Lugo, con un cartel con la foto de una horca, aseguraba que "algo hay, porque he visto a gente muy fastidiada, pero no se puede decir que sea Sars-Cov-2 porque no ha podido ser aislado. Además, no se puede obligar a la gente a vacunarse porque no son seguras y hay 11.000 muertos por sus efectos"; otros que defienden que "la pandemia nunca existió, lo que hicieron fue cambiarle el nombre a la gripe" y ven como solución "la reconstrucción del individuo"; o activistas que recorrían las aceras dando a la gente panfletos en los que directamente se explica que "los virus no existen, son exosomas" y razona que "si la teoría del virus fuese cierta, ningún ser humano estaría vivo para contarlo".

La mesa de los negacionistas en la Praza Maior. VICTORIA RODRÍGUEZ



Numerosos lucenses presenciaron entre escandalizados y curiosos el desfile por la Avenida da Coruña hasta la Praza Maior. Muchos de ellos preguntaban extrañados qué pedían con sus gritos de "Libertad" y un señor ya mayor que paseaba del brazo con su esposa, ambos con mascarilla, aventuró que "son tolos deses contra a Igrexa" al escuchar los gritos de "Os nenos non se tocan". La protesta se disolvió sin problemas.