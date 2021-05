Su perfil no encajaba con el del político al uso. Pasaba por allí, vio un montón de gente sentada en la calle prestando atención a alguien que hablaba por un megáfono y se limitó a escuchar. Poco después, este lucense decía para la prensa: "A mí no me ha convocado nadie, ni pertenezco a ninguna asociación. Simplemente, estoy de acuerdo con ellos en que hay que cambiar el sistema". Era ya uno más.

La Praza Maior de Lugo se vistió, hace una década, de indignación. El antiguo foro romano recuperaba, dos mil años después, un espacio en la calle para la reflexión, la crítica y el debate. Un espacio público para la democracia donde compartían ideas jóvenes y mayores, gente con inclinaciones políticas y otros que siempre habían rehuido de ellas, personas comprometidas y otros que, simplemente, pasaban por allí y se quedaban, pasmados, oyendo los argumentos de unos y de otros y, seguramente al final, tomando partido.

Las asambleas se sucedían a diario en la Praza Maior siguiendo la estela de lo que estaba sucediendo en la Puerta del Sol, en Madrid, y en el resto de ciudades de España. Un movimiento callejero se enfrentaba —con megáfonos, cacerolas, silbatos y tiendas de campaña— a la corrupción política —en Lugo, acababa de saltar el caso Campeón—, al bipartidismo, al capitalismo feroz de los bancos que provocó tantos desahucios, a la reducción de derechos laborales motivados por la crisis económica y a un sistema político y económico que, hasta entonces, olvidaba que la participación social es el sustento de la democracia.

El movimiento fue cogiendo fuerza y los acampados en la Praza Maior recibían el apoyo de otros lucenses que se acercaban a ellos con empanadas, magdalenas recién hechas o termos con leche caliente. Se dormía en la tienda y se comía, por turnos, en el templete. Las asambleas solían convocarse —ya por unas redes sociales que comenzaban a ser muy activas— para las ocho de la tarde. Era entre mayo y junio pero aún hacía frío por las noches y el suelo de la Praza Maior era duro para dormir como recuerdan ahora, diez años después, algunos de los que pasaron varias noches allí, como Saleta Rey, entonces una joven con un título superior en Música que todavía buscaba empleo y que hoy se reconvirtió en profesora de inglés y propietaria de una academia tras una estancia de un año en Irlanda para abrirse un futuro que no acababa de ver desde Lugo.

Otro de los que hacía turnos para quedarse a dormir en la Praza Maior era Pepe Saavedra. De hecho, él fue de los primeros en apuntarse a este movimiento y todavía, diez años después, recuerda con un contundente "valió la pena" la ilusión que había entre la sociedad por cambiar lo establecido.

NO SOLO JÓVENES. Pancho Torrente se apuntó al 15-M con una mirada más entrada en años. No era el único. En los amplios corrillos que se formaban, megáfono en mano, había lucenses que observaban, expectantes pero desde la madurez, qué era aquello que se gestaba a pie de calle. Para una mente crítica como la suya, aquel movimiento era un revulsivo social que sí podía llegar a cambiar las cosas. Al poco tiempo, fue una de las cabezas visibles del colectivo Stop Desafiuzamentos.

Carmen Granxeiro retornó a Lugo después de participar en otros 15-M en Lisboa y en Madrid. Llegó a su ciudad, que había dejado estancada en el tiempo y en las formas, y se encontró con un Lugo más vivo, más activo donde nacía una sociedad que pretendía cambiar el mundo, igualito que en Lisboa y en Madrid. Y aquí se quedó.

Saleta Rey: "Un panadeiro tróuxonos empanadas unha noite"

"Estivemos uns dez días acampados e ibámonos turnando. Lembro unha noite que, sobre a unha ou dúas da mañá, un panadeiro nos trouxo varias empanadas que viña de sacar do forno. Facía moito frío pola noite e, ao principio, todos queriamos quedar a durmir nas tendas. Era algo caótico ata que se fixeron horarios e gardas para vixiar as tendas. Había xente que se encargaba das ceas, que eran no templete. Outros traían os termos con leite quente... Foi un momento esperanzador. Había xente que tiña as ideas claras e a enerxía para levar adiante cousas. O 15-M cambiou a perspectiva de como a sociedade ten que involucrarse na política, de poder facer unha axenda política nas conversas do bar, de ser críticos coa política. En cambio, tiñamos unha idea máis igualitaria e menos xerarquizada da política e iso non se quere deixar facer. É complexo cambiar o sistema e iso é algo que non se fai en dez anos".

Pancho Torrente: "Aquelo tiña que cambiar e, ao final, cambiou"

"O 15-M foi un revulsivo social en todas partes e en Lugo tamén. Aquelo tiña que cambiar e cambiou. Desde entón, o bipartidismo está en crise. Ademais, loitas como a dos desafiuzamentos —na que eu tomei parte co colectivo Stop Desafiuzamentos— ou a das preferentes bancarias tamén foron importantes. A corrupción non rematou. Quen ten poder ten máis que hai dez anos. Pero sempre é preferible que a sociedade se mobilice e non se resigne".

"Atopei un Lugo con moito movemento"

"Decidín quedar en Lugo cando volvín, tras un tempo fóra, e atopei unha cidade cunha efervescencia considerable e moito movemento de rúa. A min, o 15-M aportoume moito. Permitiume expresar e transmitir pensamentos e aprendín a debatir. Queda moito por camiñar, os grandes cambios non chegan de sopetón pero hai cousas que mudaron e evolucionaron para ben, aínda que a corrupción a grandes rasgos sigue a existir".

Pepe Saavedra: "No fuimos perroflautas, sino ciudadanos críticos"

Fue uno de los periodos más ilusionantes de mi vida. Parecía que las cosas iban a cambiar. Había algo efervescente en aquella sociedad, llena de energía e indignación. Yo venía de un grupo llamado Estados de Malestar y convoqué la primera manifestación bajo el lema Democracia real ya, en la que también hice yo la cartelería. Algunos medios nos llamaban perroflautas para desprestigiarnos pero la respuesta de otra parte de la sociedad era muy buena. Nos traían desayunos a los acampados de la Praza Maior y nos animaban a seguir protestando. Nos turnábamos y cada uno de nosotros estaba un par de noches por semana. Creo que mereció la pena porque fue un foro de esperanza y reflexión colectiva. No llegó al punto que hubiésemos querido pero puso de moda la protesta y terminó con el bipartidismo. No fue cosa de perroflautas sino de ciudadanos críticos y la democracia dio un paso adelante".