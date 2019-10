14 piezas, entre ellas las principales, siguen vivas

Los 270 tomos del caso Carioca sometidos a criba hace ya tres años, entre el propio juzgado y la Fiscalía, arrojaron en su día un total de 48 piezas separadas. Hoy, la mayoría están archivadas por diversos motivos y algunas, las de menor importancia, llegaron a juicio en los juzgados de lo Penal. De la resta de estas últimas sale la cifra de 14 causas, entre ellas las principales, que están a punto de cerrarse, ya cerradas o listas para fijar la fecha del juicio.

Asuntos sobre licencias de armas, obligación de perseguir delitos, insolvencia punible, falsedad o tráfico de influencias, entre otros, se fueron archivando de forma paulatina durante estos años. Sobresalen, no obstante, tres en los que juzgado y Fiscalía no se pusieron de acuerdo. De Lara procesó a una serie de personas, pero luego la Fiscalía no acusó.

La Fiscalía se defiende de las críticas de haber pedido el archivo de piezas y asegura que sí habrá acusación en las más importantes

El primero, donde estaban implicados varios guardias y José Herrera García Lora, exjefe de la comandancia lucense, por no atender las reclamaciones sobre las actividades ilícitas descubiertas posteriormente; el segundo, lo mismo pero en el ámbito de la Subdelegación y la Casa de la Mujer, en este caso con un exsubdelegado y dos exjefes de la benemérita encausados; y el tercero, quizá el más sorprendente, el del club Liverpool: la descripción de la implicación de los agentes y del proxeneta del local parecía suficiente para llevarlos a juicio, pero la Fiscalía decidió que no. Las tres fueron sobreseídas.

En su descargo, el fiscal jefe de Lugo, Roberto Brezmes, alude a que todos sus escritos los conoce la sala de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, a la que recurrieron ante el volumen y la complicación de la causa. "Nos han criticado mucho cuando hemos hecho peticiones de archivo, pero ahora vienen los escritos de calificación de las piezas importantes y se verá que sí estamos acusando"; dijo Brezmes.

En tres de las separatas hubo discrepancias entre juzgado y Fiscalía, la más sonada la referente al club Liverpool de O Corgo

Y así será, porque camino de la calificación de Fiscalía está la pieza principal, eso sí, adelgazada a cinco personas (ver cuadro adjunto). Así están también la que afecta directamente al Eros, otra sobre el Queens y, un poco más retrasada, la referente a las supuestas irregularidades en la brigada de Extranjería de la Policía.

El trabajo en el juzgado y la Fiscalía, que no lo inició a fondo hasta 2016, está prácticamente cerrado. Aunque haya pendientes recursos ante la Audiencia, los fiscales ya tienen elaborados los escritos de forma provisional y preparados para presentar ante la Audiencia y enviar a las partes. Los juicios, al menos los de las piezas más importantes, no van a ser menos que la propia investigación. Se esperan díficiles de organizar y largos, porque hay un alto número de víctimas que pueden ejercer la acusación. Y eso sin hablar de los testigos, que serán un más de centenar.

Brezmes apunta que un gran problema de la Carioca es que, cuando los fiscales se pusieron a calificarla, se encontraron con que no podían aplicar la jurisprudencia de 2018-2019 para hechos ocurridos hace diez o quince años, "cuando la legislación está totalmente superada hoy en día", comenta el fiscal jefe.

A esto hay que sumar las dilaciones indebidas, válidas para todos los implicados en la actualidad. Con más de cinco años de retraso ya la pueden pedir y es casi automática su aplicación, con lo cual la condena se reduce un tercio, o incluso más si es muy cualificada. Así pues, parece que estamos en el último capítulo de la macrocausa, eso sí, un último capítulo que perfectamente podría durar un par de años.

LAS PIEZAS DE LA CARIOCA