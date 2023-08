Unos 120 médicos empezarán a cobrar en enero un plus de 725 euros al mes

Los médicos que combinan la actividad en la sanidad pública y en la privada —más de 600 en Galicia y unos 120 en la provincia de Lugo— empezarán a percibir el próximo mes de enero un plus de 720 euros brutos al mes, según el preacuerdo suscrito entre CESM y la Consellería de Sanidade. Se trata del 80% del importe del complemento específico, un plus mensual que se denomina coloquialmente "de exclusividad" porque hasta ahora solo lo perciben aquellos médicos que trabajan únicamente para el Sergas.

El presidente de CESM Galicia, Ramón Barreiro, mostró este martes su satisfacción por una decisión que, a su juicio, vendrá a acabar con "una discriminación histórica". La extensión del complemento específico a todos los facultativos del Sergas fue una de las reclamaciones que el sindicato médico incluyó en su convocatoria de huelga indefinida, celebrada el pasado abril con una duración de 9 días, un seguimiento sin precedentes y que implicó la cancelación de más de 1.600 cirugías, 32.000 consultas y casi tres mil pruebas diagnósticas.

De hecho, ese fue uno de los acuerdos suscritos entonces entre CESM y Sanidade para desconvocar el paro. Sindicato y consellería decidieron en primavera que en julio se acordaría de qué manera se abonaría el complemento específico, pero que no se empezaría a pagar hasta enero de 2024. El preacuerdo será remitido en septiembre a la mesa sectorial, que, según recordó Barreiro, podrá hacer sus aportaciones aunque no cambiará el contenido.

Los colegios médicos también habían reclamado reiteradamente que se pagase ese plus a todos los trabajadores facultativos del Sergas, insistiendo en la misma premisa que el sindicato profesional. "Se trata de pagar lo mismo por el mismo trabajo. Todos trabajan las mismas horas y hacen el mismo trabajo por lo que deben percibir el mismo salario", insistió el presidente de CESM para quien "lo ideal hubiera sido que el plus fuera exactamente igual para unos y otros, sin esa reducción del 20% para los que combinan pública y privada".

El doctor Barreiro hace hincapié en que se trataba de una situación discriminatoria que era imprescindible subsanar, pero no cree que el abono o impago de ese plus movilice a un profesional a decantarse por el ejercicio en uno u otro ámbito. "Puede que si un profesional tuviese una consulta privada con escasa actividad se plantease quedarse con lo seguro y ejercer solo en la pública, pero lo normal es que ese plus no fuera decisivo porque, al fin y al cabo, no se trata de una cantidad tan elevada", estima y explica que CESM seguirá reivindicando otras medidas como la actualización del abono de la actividad sustitutiva de guardias del personal mayor de 55 años.

Con este acuerdo Galicia se cae del listado de comunidades que reconoce el ejercicio exclusivo en la sanidad pública y que cada vez es más reducido. En estos momentos ya solo queda Asturias, cuyos médicos negocian una solución similar a la gallega, y Navarra, donde el plus es de 800 euros.

Guardias mejor pagadas

Enero será el mes en el que muchos trabajadores del Sergas percibirán un incremento de salario. No solo será cuando se extienda el complemento específico para todos los facultativos, también se incrementará el precio de la guardia. La hora presencial para un médico llegará a los 30 euros, frente a los 26 que el Sergas pagó hasta junio y 27 desde julio con incremento de un euro por mes. Desde enero, una de 24 horas podrá suponer 720 euros brutos.

Todos el personal del Sergas limitará su jornada laboral a partir de 2025 con una reducción progresiva hasta entonces. En el actual ejercicio se reducirán las horas en 21 y en 2024 en 49.



