10 rutas para disfrutar del otoño en Lugo

Con el otoño llega una de las mejores épocas del año para disfrutar del senderismo y las rutas por entornos naturales. Los bosques adquieren su característico tono castaño y los caminos se tapizan de hojas caídas. En la provincia de Lugo podremos transitar por numerosos y diversos parajes, que van desde los montes de interior hasta los paisajes costeros de la costa lucense.

A continuación te dejamos una lista con 10 rutas que te permitirán disfrutar de una experiencia 100% otoñal en la provincia de Lugo.

Ruta de A Marronda – Alto Eo

A Fraga da Marronda, en Baleira. J. VÁZQUEZ (ARCHIVO)

Esta senda nos lleva de San Paio, en el ayuntamiento de Baleira, a los tramos más altos del río Eo. Se trata de una ruta de ascensión circular que cruza la Fraga de Marronda, espacio único en estas latitudes. Este sendero va siguiendo al río Eo, lo que permite contemplar los diversos meandros y cascadas, como puede ser la de Acea da Serra y la de O Pozo da Ferreira.

Distancia: 21,30 km

Ruta de A Devesa da Rogueira

Devesa da Rogueira. TURISMO DE GALICIA

Nos desplazamos hasta O Courel, zona en la que podremos hacer varios senderos, dada su riqueza en paisajes. La ruta circular parte del Aula de la Naturaleza de Moreda, y con casi 10 kilómetros, pasa por Moreda, Moreda Maior, Devesa da Rogueira, Fontes do Cervo, Mirador de Pico Polín y Rego da Nogueira. Esta ruta ofrece, además, varios miradores donde apreciar la belleza del lugar, como A Cabeza do Couto y el Alto do Couto.

Distancia: 9,5 - 13,3km

Ruta das Minas

Visitantes en la Ruta das Minas de A Pontenova. EP

Continuando con las rutas circulares, en este caso comenzamos en la antigua estación de tren en la plaza de Os Fornos, en Pontenova. Continuamos por las minas de este concello y por el río Turía, que desemboca en el Eo. Con esta ruta cabe la posibilidad de enlazar con la Ruta del Ferrocarril, o Vía Verde del Eo, que termina en San Tirso de Abres, en Asturias.

Distancia: 11,8 km

Ruta del Agua de Guitiriz

Contorno do Muíño de Pardiñas. C.PÉREZ

Esta ruta de casi 20 km es una de las más populares de la zona y enlaza con el Camino del Norte de Santiago, que pasa por las tres fuentes medicinales de Guitiriz: la de San Xoán, en Lagostelle, la de Santo Domingo, en Pardiñas y la de Valdovín, en Parga. Partiendo de San Alberte, en la parroquia de Sambreixo, y terminando en la Carballeira de Pardiñas, por el camino podremos ver un puente romano, una capilla gótica, molinos, un castillo o una mezquita, además de los rincones que ofrece la orilla del río Parga.

Distancia: 19,6 km

A Seimeira de Vilagocende

La Seimeira de Vilagocende, en A Fonsagrada. SEBAS SENANDE (ARCHIVO)

Este camino tiene como foco central la cascada de Seimeira de Vilagocende, donde el río Porteliñas se pone al nivel del Lamos. La ruta, que en este caso es muy corta, comienza 300 m antes de llegar a Vilagocende desde A Fonsagrada y nos llevara por las pasarelas de madera que pasa por esta cascada de 50 m de altura.

Distancia: 2,24 km

Souto da Retorta

El 'avó', en Chavín, Viveiro. ARCHIVO

En Chavín, en el concello de Viveiro, nos encontramos con una curiosa ruta rodeada de centenarios eucaliptos de decenas de metros de alto. En este sendero que sigue por el paseo fluvial del río Landro, las especies autóctonas conviven con la especie invasora, que llegó en 1880 para frenar las riadas. Algunos pueden llegar a medir 70 m de alto y tener un pie de 2,5 m de diámetro, como el conocido como el 'avó'.

Distancia: 2,71 km

Laguna de Cospeito

Laguna de Cospeito. EP

En este caso tenemos una ruta ornitológica. La laguna de Cospeito es uno de los humedales más importantes de Galicia, y un lugar a visitar especialmente en otoño. Esto es porque a este cuerpo de agua alimentado por el río Guisande llegan cada año varias especies de aves como el ánade real, la garza, el pato cuchara, sinsones, avefría... Además de pájaros, es una buena época para ver distintos anfibios, como la rana, los tritones o la salamandra, ya que muchas especies se encuentran en su temporada de apareamiento. El camino comienza en la plaza de A Feira do Monte, en el Centro de Interpretación. Por el trayecto podremos encontrar, como no, varios miradores ornitológicos.

Distancia: 4,6 km

Ruta de As Ínsuas do Miño

Estructura de madera sobre el río Miño. C.PÉREZ

Esta ruta comienza en el área recreativa de A Ponte Vella y recorre el antiguo sendero de los pescadores, por la orilla del río Miño. Pasa por Outeiro de Rei, en A Terra Chá. Podremos contemplar las curiosas islas pequeñas del lecho del río, como la Pequena, la de Santa Mariña y la de San Roque, la mayor de todas. Algunas pueden visitarse cruzando puentes de madera.

Distancia: 5 km

Ruta Cabo do Mundo

Iglesia de Nogueira de Miño. EP

Nos movemos ahora hasta la Ribeira Sacra, tierra de vinos, específicamente al concello de Chantada. Partiendo de la iglesia de Nogueiro de Miño, pasa por las aldeas de Cartemil, Goimil, Nogueira de Abaixo y Portanogueira.

Distancia: 9 km

Costa de O Vicedo

Playa de Xilloio, en O Vicedo. Foto: Wikiloc

La costa lucense también tiene rutas para ofrecer. O Vicedo será el punto de partida para un camino que pasa por playas como la de O Vidreiro, O Caolín (en Baltar), Xilloi, San Román o Area Grande. También podremos contemplar la isla Coelleira. Deberemos elegir qué camino coger al llegar a dos desvíos: la iglesia de Santo Estevo de O Vicedo y el mirador de A Cruz do Baltar.

Distancia: 13 km