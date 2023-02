El 010 se hará esperar

La alcaldesa anunció esta semana la próxima incorporación de las cuatro antiguas trabajadoras del teléfono 010, lo que, a priori, permitiría restablecer, al menos en parte, un servicio municipal que dejó de funcionar hace un año, que tenía mucha demanda y que era muy valorado por los vecinos por la inmediatez y la precisión de la información que facilitaba. Sin embargo, todo apunta a que el 010 tal como funcionaba tardará tiempo en volver.

El departamento de Persoal, que dirigen la socialista Paula Alvarellos, no precisó cómo incorporará a esas trabajadoras, que un juzgado obligó a admitir y cuyo fallo el gobierno decidió no recurrir. El procedimiento requiere de varios pasos y de tiempos que a priori no permitirían una incorporación inmediata, según fuentes de la administración consultadas.

En la relación de puestos de trabajo municipales no existe ninguno como el que desempeñaban estas trabajadoras dentro de la empresa que tenía contratada el Concello para el 010. Facilitaban información de los servicios municipales a los ciudadanos que la solicitaban a través de ese teléfono, aunque en la práctica llevaban a cabo más funciones, algunas de colaboración con la administración, y eso fue lo que motivó que ganaran en el juzgado el pleito por cesión ilegal de trabajadores de la empresa al Ayuntamiento.

El primer paso para que sean incorporadas es, por tanto, configurar su puesto de trabajo y describir sus funciones, para a continuación llevarlo a la mesa de negociación con los sindicatos, aprobar su creación de forma inicial, abrir un proceso de alegaciones de veinte días y aprobarlo definitivamente. A continuación, esas plazas deben ser incluidas en una oferta pública de empleo y convocadas para su provisión, en un proceso que pueden ganar o no las mencionadas trabajadoras. Hay que habilitar, además, la forma de pagar las nóminas, para lo que es necesario modificar el presupuesto municipal.

Otro escollo que hay que salvar es que las cuatro trabajadoras puede que no sean suficientes para prestar el servicio en las condiciones que el Concello quiere hacerlo, de lunes a sábado de mañana y tarde, ya que como personal laboral indefinido tendrán más derechos laborales que en la empresa privada. Y no está claro cómo se completará el personal y cómo se sustituirá cuando se produzcan ausencias. El PSOE apuntó la opción de completar la plantilla a través de un contrato con una empresa, pero esta fórmula podría no tener la aprobación del interventor porque sería una duplicidad y un quebranto para la economía municipal. Aunque es un reparo que, como otros, podría levantar la alcaldesa.

En todo caso, los socialistas consideran que el servicio es del BNG y que por tanto el personal es su responsabilidad. Los nacionalistas dicen estar listos para poner en marcha el servicio en cuanto las trabajadoras sean readmitidas, tanto desde el punto de vista técnico como de medios humanos, pero no precisa cómo lograría tener personal suficiente. Deja caer que, como otros servicios, pueda funcionar de acuerdo a los medios de que disponga y apunta que apoyarse en una empresa nunca fue un problema en el Concello.

El servicio ahora

En este momento, cuando los ciudadanos llaman al 010 les sale una centralita que les facilita los teléfonos de la Policía Local y de los Bomberos. En horario de mañana también se les da la posibilidad de marcar extensiones para que su llamada sea enviada al servicio del que requieren información. Si, por la razón que sea, en ese departamento no contesta nadie, la llamada es enviada a conserjería, donde un ordenanza atiende al ciudadano en la medida en que puede.

El BNG replica a la alcaldesa que sus áreas ya atendían sin cita previa

La nacionalista Cristina López, edil de Participación e Servizos á Veciñanza, salió ayer al paso del anuncio de la alcaldesa de que se elimina la cita previa de 13.00 a 14.00 horas en los servicios donde está establecida esta fórmula, salvo en Urbanismo y Arquitectura, que gestiona el PSOE. "As áreas do BNG levan meses atendendo a veciñanza que se achega sen cita previa", asegura. Se trata de los servicios de Cemiterio, Estatística, Información ao Consumidor, Rexistro y Tarxeta Cidadá.



«Os servizos gardan ocos libres en cada hora para garantir a atención das persoas que veñen ata o Concello entre as 8.00 e as 14.00 horas», recalcó la concejala nacionalista.

Pero de momento toca esperar.