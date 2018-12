"Para quien lo recibe es una inyección y para mí es una gran ilusión"

Francisco Javier Farnés Caminero cumplió este año una década como vendedor de la Once. Y, como si la suerte le quisiera hacer un regalo por esta efeméride, el viernes entregó el que fue su premio más importante en un solo boleto: 100.000 euros a las cinco cifras más serie de uno de los seis segundos premios del Cuponazo. Francisco Javier estaba este martes encantado con la noticia, después de haber vuelto de un largo puente festivo. Este martes no sabía con certeza quien pudo haber sido la persona afortunada, aunque tuvo que ser alguien que compró el boleto entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, dado que este lotero hizo puente y no trabajó el viernes, día del sorteo.

"Yo creo que lo vendí en ventanilla", asegura Francisco José, que atiende a sus clientes en el quiosco de la Rúa da Raíña, frente al hotel Méndez Núñez, pero también vende fuera. "Como estoy junto al hotel, compran también turistas, pero yo creo que este cupón se lo llevó alguien de Lugo", señala.

Francisco Javier despachó diez cupones del número 50.347, a tres euros cada uno. De ellos, nueve boletos recibirán 300 euros por coincidir las cinco cifras de un segundo premio, pero el que pertenece a la serie 048 obtiene 100.000 euros. "Para quien lo recibe es una inyección y para mí es unha gran ilusión", señala este vendedor, para quien es una satisfacción "beneficiar a la gente que colabora con la Once, que hace una labor muy importante".

Francisco Javier Farnés fue reconocido en 2015 por la Once como mejor vendedor de Galicia y esta no es la primera vez que entrega un premio importante. En 2008, nada más empezar, repartió 350.000 euros en diez cupones, a razón de 3.500 cada uno. Le siguieron 14.000 euros en 2010; 30.000 repartidos en diez cupones en 2012 y casi 46.000 euros en el Eurojackpot en el mismo año.

"Ojalá este premio anime a la gente para el sorteo extra de Navidad, que es el 1 de enero, y nos ayude a mí y a mis compañeros porque esta campaña es muy importante para nosotros", dice.