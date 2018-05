El juicio por el asesinato de Tatiana Vázquez vivió este martes su primera jornada, marcada por la tensión por la actitud a veces bronca y desafiante del acusado, Ibrahima Ndiaye, y por los testimonios del padre, la madre y el hermano de la víctima. Una jornada, en todo caso, que sirvió para que cada parte se reafirmase en sus argumentos más emocionales: mientras que la Fiscalía y la acusación particular cimentaron con los testimonios de la familia el perfil de una relación malsana en la que Tatiana vivía bajo un permanente estado de terror, el acusado presentó a una pareja normal pero abierta, unida solo por la libre voluntad de ambos.

En ese sentido, ante los nueve miembros del jurado popular que habían sido elegidos poco antes, el senegalés negó no solo que controlara en todo momento a su entonces pareja, prohibiéndole incluso trabajar o ver a sus amigos y familia, sino que incluso aseguró que no se molestaba ni en saber con quién andaba ella o en ir a sus lugares de trabajo. "Nuestra convivencia era buena", aseguró el acusado, "sin problemas. Discutíamos por pequeñas tonterías. Yo nunca la trataba mal, nunca le pegué ni la amenacé. Estaba conmigo porque quería, cuando queríamos estábamos juntos y luego cada uno podía ir a lo suyo".

No obstante, se puede decir que a punto estuvo de no prestar declaración alguna, por su excesiva vehemencia y sus dificultades para acatar las formas de un procedimiento judicial. Llegó tan dispuesto a mantener su inocencia que parecía indignarle el simple hecho de estar allí, acusado de haber acabado con la vida de su pareja de 54 puñaladas en un coche aparcado en un descampado de Sanfiz. No esperó mucho para tener la primera bronca: apenas el fiscal, Roberto Brezmes, había empezado su presentación -le pide 25 años por asesinato y 2,5 más por maltratato habitual- ya saltó. La presidenta del tribunal, María Luisa Sandar, trató de explicarle la situación y el riesgo de expulsión si mantenía su actitud: "No me voy a callar", respondió el preso, con evidentes dificultades para un manejo cortés del castellano y una evidente brusquedad en las formas que por momentos lo hacían parecer agresivo.

Fue en buena medida la paciencia de la magistrada y su experiencia para saber controlar los momentos de tensión lo que salvó la situación, aunque no llegó a tiempo de calmar el enfado de Ndiaye con el fiscal: "Eres un tramposo", le espetó como explicación para negarse a responder.

ACUSACIÓN PARTICULAR. Sí fue más receptivo con las del abogado Pablo Freire, que representa a la familia de Tatiana. El letrado le enfrentó a los mensajes que la chica había intercambiado con otras personas, especialmente su madre, en los que hablaba de su carácter posesivo y celoso, que le prohibía relacionarse con su entorno o trabajar. El acusado negó todos los extremos, en lo que ya sería una constante en toda su declaración: "Tati salía donde ella quería y hasta le busqué yo un trabajo en una cafetería", aseguró. "No es ningún objeto, es una persona", llegó a responderle cuando el abogado le preguntó si consideraba a Tatiana "de su propiedad".

Fue en este turno de preguntas cuando salieron a relucir por primera vez las discusiones de Tatiana con otras chicas con las que Ibrahima también mantenía relaciones. Este lo reconoció, pero alegó que no sabía si se habían pegado entre ellas o no, porque cuando empezaban las discusiones "cogía el coche y me iba". También surgió la primera referencia a un supuesto embarazo de Tatiana, debido, según defiende la acusación, a que su pareja le había quitado las pastillas anticonceptivas porque quería tener un hijo: "No se quedó embarazada de mí. Nunca he querido tener un hijo en España, ni con ella ni con nadie", respondió el senegalés.

A la larga, también este interrogatorio acabó de forma abrupta. Mientras Pablo Freire trataba de poner a Ibrahima ante las posibles contradicciones en sus sucesivas declaraciones, sobre sus llamadas de teléfono o sobre lo que hizo el día del crimen, el nivel de agresividad de ambos fue subiendo, hasta el punto de que la presidenta de tribunal llamó la atención varias veces a los dos. "No voy a responder a tus preguntas, no me gusta que me digas cosas que yo no he dicho", zanjó el acusado, visiblemente confuso.

DEFENSA. Las preguntas que le hizo su abogado, César Lodos, sirvieron por el contrario para que tratara de aclarar varias de esas supuestas contradicciones, que la defensa achacó en buena medida a las dificultades con el idioma del procesado y a errores de los investigadores.

Entre las preguntas y las respuestas se perfiló una relación contrapuesta a la que habían descrito las acusaciones: viajes habituales de la pareja a Senegal; una convivencia abierta en la que la celosa era la joven; una ausencia de interés por las relaciones y el entorno de ella que, lejos del control excesivo y el maltrato, rayaba el desdén; unos problemas causados únicamente por la animadversión de la familia, y especialmente del padre; y una situación de precariedad que prácticamente convertía a Ndiaye en dependiente de la chica, totalmente mantenido por esta y, por eso, poco interesado en su desaparición.

Unas circunstancias, como puso de manifiesto su propio abogado, que conforman mal con la reacción fría y distante que, según los investigadores, mostró cuando fue detenido por el crimen: "Es que la gente se confunde con mi sonrisa", alegó, "es un mecanismo de defensa. Si alguien hace algo que no me gusta, primero sonrío, me hace mantener la calma".

Este martes le costó guardar la calma, será que tuvo pocos motivos para reírse.