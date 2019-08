Alfonso Carreira, de 75 años, tiene un pequeño patio al fondo de su casa del barrio Feijóo que, a partir de la primavera, luce zarzas hasta el suelo. Tiene un rosal en una esquina y también este se encuentra cubierto por la maleza que llega de la finca colindante. Dice que siempre ha ocurrido así y que, aunque se ha quejado reiteradamente al Concello, no consigue que se despeje.

"No puedo estar con este martirio de la maleza cada año. Tienen la obligación de hacer que las fincas se limpien pero no la cumplen", asegura.

Carreira ha heredado la casa de su padre y, con ella, ese problema. Emigrado a Bilbao, se encontraba con la misma situación cada vez que volvía de visita. En vacaciones siempre caía una reclamación al Ayuntamiento. "Me contestaron en 2013 a mi casa de Bilbao por una queja que había puesto antes. Esa fue la única respuesta que obtuve. Desde entonces, nada", apunta, mientras enseña el documento en el que se daba a los propietarios del solar 15 días para proceder al corte de la vegetación y se establecía una visita de la Policía para asegurar el cumplimiento de esa orden.

El año pasado, tras visitar el consistorio para presentar otra queja, Alfonso consiguió que se limpiara la finca. "No sé si lo hizo el Concello o lograron que lo hicieran los propietarios porque nada me quieren decir", explica.

Ahora que vive en Lugo, este vecino del barrio Feijóo ha intensificado sus quejas. Este año acudió al Ayuntamiento en junio y julio y la segunda vez se encontró casualmente con la alcaldesa en las escaleras. "Le dije que yo no podía estar así cada año. Tengo hipertensión y tomo medicación. Estaba pendiente de una operación. Me dijo que le contara a los dos hombres que la acompañaban el problema y que le darían solución. Uno de ellos me dijo que no limpiaban las fincas hasta septiembre porque la maleza vuelve a crecer. ¿Tiene sentido tener el patio así todo el verano?", dice.

Asegura que en la finca hay una pequeña construcción okupada y que los que la habitan "beben y hacen ruido". Tiene miedo a que puedan provocar un incendio en un descuido y que, debido a la profunda vegetación, acabe por propagarse con rapidez. También se pregunta por qué un año sí se procedió a la limpieza y sin embargo el resto de veces que ha denunciado no se ha hecho nada.

La finca conlindante a la casa de Alfonso Carreira no es una excepción en el barrio Feijóo, donde se encuentran con facilidad solares sin desbrozar.