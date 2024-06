Tareas de junio en el jardín para dejarlo todo a punto de cara al verano

CON EL MES DE JUNIO llegará también el verano, que trae un aumento de las temperaturas y pocas lluvias. En cuanto a tareas específicas para el cuidado del jardín, será prácticamente una continuación de mayo.

Nuevos plazos en el corte, el riego y la poda

Esta es la época de mayor desarrollo del césped, que deberá segarse una vez a la semana, siendo conveniente subir la altura del corte de la máquina para que se conserve mejor la humedad del suelo. No se deberá segar en las horas de más calor.

El riego deberá aumentar de manera progresiva durante este mes. Se hará poco a poco, evitando que se formen charcos, ya que un exceso de agua asfixia las raíces. Recuerda que tanto las flores como las hojas secas continúan absorbiendo el agua que la planta puede necesitar, por eso las hay que eliminar. Como otras veces se ha comentado, la mejor hora para realizar los riegos es la primera de la mañana o última de la tarde, incluso por la noche, con mínimas pérdidas por evaporación.

A nivel de poda, se puede realizar tanto en especies caducifolias como perennes, siempre y cuando no se encuentren en floración o vayan a producir bayas más adelante. Y nunca a pleno sol.

Atención a los frutales

Si tenemos frutales en nuestro jardín hay que prestarles un poco de atención. Habrá que fijarse en la cantidad de frutos de cada árbol y si es mucha es recomendable un aclareo, ya que es posible que el frutal no tenga suficiente energía para que toda la floración se convierta en fruta con dimensiones adecuadas; además, si el frutal no está debidamente formado y tiene un exceso de carga, puede producirse la rotura de las ramas al no soportar todo el peso, algo que se puede solucionar dándole apoyo con tutores.

Eliminar las malas hierbas y poner la piscina a punto

Las malas hierbas continuarán haciendo acto de presencia durante todo el verano, por lo que resulta importante vigilarlas diariamente y eliminarlas en cuanto se detecten, pues se propagan en muy poco tiempo. La piscina ya debe estar a punto. Actualmente se mantienen durante todo el invierno, por lo que el trabajo es menor. Se hará una completa revisión empezando por el estado del limpiafondos. También se comprobará que el filtro esté limpio y se aplicarán los productos químicos necesarios para que el agua sirva para el baño. Habrá que estar atentos ante la presencia de hormigas en el jardín, pues suelen ser la causa de propagación del pulgón. Su eliminación se llevará a cabo mediante la aplicación de alguno de los insecticidas del mercado.