Un zoo impide la entrada a una mujer que tenía "una aventura" con un chimpancé

Chita y Adie mantienen una supuesta relación desde hace 4 años. Nada extraño por el momento. No obstante, todo cambia cuando descubrimos que Chita es un chimpancé de 38 años y Adie Timmermans una mujer belga.

El zoológico de Amberes se ha visto obligado a prohibirle la entrada a esta persona, que asegura que mantenía "una aventura" con el animal.

El motivo de la prohibición, según aseguran los expertos en zoología del recinto, es que esta relación estaría interfiriendo en el comportamiento del chimpancé, que ya comenzaba a dejar de lado a su grupo para pasar más tiempo con la humana.

En unas imágenes grabadas por De Telegraaf se puede ver cómo la mujer lanza besos al animal a través del cristal.

Aie Timmermans, a pesar de la prohibición, defiende su relación: "Amo a ese animal y él me ama a mí, no tengo nada más. ¿Por qué nos quieren quitar eso?", afirma. "Agita los brazos, me da besos por la ventana. ¿Qué estoy haciendo mal?", añade.