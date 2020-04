Los tres 'zascas' de Merlos en 'AR' y su reencuentro con Marta López

Alfonso Merlos era hasta la mañana de este el hombre más buscado del momento en la prensa del colorín. Desde que la semana pasada se desatara el #MerlosPlace, el periodista era el único del trinomio (Marta López-Alexia Rivas-Alfonso Merlos) que todavía no se había enfrentado a una cámara o a una revista.

La propia Ana Rosa Quintana, al recibirlo en la mesa de su programa, no ha dudado en regalarle su primer zasca: "¿Tú guardas la distancia de seguridad, Merlos? ¡Tienes que guardarla!", le ha dicho. Merlos que, por cierto, esta mañana decía que no tenía novia para rectificar después y reconocer su relación con Alexia, se limitaba a sonreír a Ana Rosa, que ha continuado dándole las gracias: "No sé el pobre cómo puede estar aquí y yo te lo agradezco de corazón. Pero vamos a hablar de lo que importa".

Vamos a por el segundo zasca. En esta ocasión, la oferente fue Esther Palomera y se gestó en medio de un debate en el que Merlos criticaba a Pablo Iglesias por no llevar mascarilla. En ese momento el zasca tomó cuerpo: "Vamos a pensar dos veces las críticas a los demás cuando luego tenemos nosotros los compartamientos que tenemos", le espetó, en una indirecta sobre la cuestionada capacidad del murciano para mantenerse confinado en soledad. Palomeras, después, cambio la indirecta por la directa: "Has hablado de una España en confinamiento, hombre parece que tu casa ha sido de todo menos una casa en confinamiento".

Esther Palomera a Merlos: “Vamos a pensar dos veces las críticas a los demás cuando luego tenemos nosotros los compartamientos que tenemos”



Y el tercer zasca llegó con la despedida y fue más notable de lo normal porque la propia Ana Rosa no pudo evitar un gesto. Resulta que la presentadora se despedía de Merlos con un gracias y daba paso, que enlazaba la despedida de Merlos con la siguiente pieza con un muy gráfico: "Vamos con más incívicos". Por si todo esta historia tuviera poco aroma a montaje, el olor a cuento iba creciendo por la tarde, cuando su ya expareja coincidía, teóricamente de casualidad, con Sálvame como testigo. "Cuando me has pedido disculpas, ¿me has pedido porque me he imaginado que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?". Merlos escapaba entonces de las cámaras asegurando que el ya había dicho lo que tenía que decir. Tras el lance, la propia López reconocía sentirse "ridícula" por el episodio.