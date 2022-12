El Yoyas, un fugitivo en el bosque: "No he hecho nada para merecer esto"

El periódico El Mundo publica este lunes su encuentro en el medio del bosque con Carlos Navarro, conocido como El Yoyas tras su paso por Gran Hermano. Este individuo está en busca y captura tras ser condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por maltratar a su mujer y sus hijos.

Carlos Navarro ignoró la entrada de orden en prisión y decidió convertirse en un prófugo de la justicia española. "Ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos. Estoy jodido", afirma. "Lo que más me duele es perder a mis hijos, es la mayor condena que me ha podido pasar, ese amor que me han privado de darles y recibir".

Esta afirmación choca con la condena que pesa sobre por maltrato habitual a su expareja Fayna Bethencourt y a sus hijos. El juzgado consideró probado que se dirigía de forma "violenta" a su hija de 11 años "cada vez que le llevaba la contraria y se enfrentaba a él".

Además, la sentencia señala el inicio de las agresiones a su expareja desde "el inicio de la convivencia", produciéndose "un total desprecio por su dignidad personal e individual" y manteniendo una actitud de "control, de desprecio y de humillación" hacia Fayna.

No obstante, El Yoyas insiste en su inocencia, pues cree que le impusieron una pena "sin una sola prueba, ni un parte médico ni una denuncia previa". También aprovecha para lanzar un mensaje contra la ley de violencia de género: "Es una ley injusta e inconstitucional que, entre otras cosas, a los hombres nos mata civilmente como padres". Añade que "no he hecho nada en la vida para merecer esto".

Por último, Navarro destaca en su encuentro con El Mundo que no ha acudido a "psicólogos ni psiquiatras, no me he medicado nada. Durante una época mi psicólogo fue el whisky y mi terapia el espejo, y eso me llevó a siniestrar dos coches en seis meses y que mi vida me importara una mierda". Ahora afirma que se ha "recuperado, estoy bien, pero encuentro emocional y económicamente en la ruina".