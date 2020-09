El youtuber Fortfast pierde su casa y a sus gatas en un incendio

Fausto Climent, conocido en YouTube como Fortfast, sigue sumido en un abismo que no parece tener fondo.

Si a comienzos de este verano el youtuber abandonaba la plataforma online de vídeos tras ser acusado por un exempleado de explotación laboral, ahora, ha perdido su casa y a sus dos gatas en un incnedio

Según él mismo comunicó en redes sociales, el fuego se originó a causa de cortocircuito en la cocina.

El joven dejó el siguiente comunicado: "No sé ni por qué hago público esto. Tenía muchos vídeos preparados y un comunicado para esclarecer todo lo que me había pasado en estos meses. Tomé acciones legales para defenderme de las acusaciones falsas que recibí y por las que mi vida dio un vuelco. Iba a volver, con más y fuerza y ánimo. Me mudé, estaba feliz y poco a poco reconstruyendo todo... Pero un cortocircuito en la cocina se ha llevado por delante toda mi casa y la vida de mis dos hijas, Arya y Sansa".

"Por suerte pude escapar porque me pilló durmiendo en una habitación alejada. Estoy desolado, mi vida se ha ido si quiera aún más a la mierda. He perdido todo, absolutamente todo. Solo pido que por favor, la gente que a día de hoy se esfuerza por que mi vida sea un infierno e incesantemente me criminalizan, me dejen en paz. Cuidad de vuestra vida, cuidad de vuestros seres queridos y abrazad sin parar".