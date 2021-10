YouTube retira el videoclip en el que J Balvin pasea a mujeres con correa

"Te pongo a cuatro patas, tú eres perra, no eres gata / tengo la rabia canina, calentura vaginal". La conjunción de estas palabras acompañadas de las imágenes de dos mujeres atadas con cadenas y arrastrándose por el suelo a las órdenes de J Balvin ya no están disponibles en YouTube.

La plataforma de vídeo considera que el videoclip de la canción Perra contiene mensajes machistas y lo ha retirado.

Aunque el videoclip de Perra ya no se puede reproducir, el vídeo del audio de la canción sí está activo en YouTube, con más de 1.000.000 visitas, 16.000 me gusta y 40.000 no me gusta.

El cantante por el momento no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucia Ramírez. Mostró su rechazo por "reproducir, incitar y justificar la violencia contra la mujer al promover la vulneración de sus derechos, la afectación a su dignidad y la normalización de posturas o imaginarios denigrantes que interiorizan, subvaloran y cosifican su cuerpo y las muestra cómo un objeto de propiedad de los hombres".