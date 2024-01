Yoly Saa: "Lo que me ha traído hasta aquí es la sinceridad"

De no ser por el programa de TV Dúos increíbles –un curso intensivo sobre cómo ganar seguridad en un gran escenario junto a figuras como Ana Belén o Sole Giménez– Yoly Saa reconoce que no se habría postulado como participante de Benidorm Fest 2024, una apuesta a la que ahora "va con todo".

"Como artista, y ya no te hablo de Benidorm, lo que me ha colocado donde estoy es la sinceridad con la que hago música", explica al poner como ejemplo su propuesta para esta pasarela a Eurovisión, No se me olvida, uno de los cortes emocionalmente más honestos de esta tercera edición, así como "una de las mejores canciones" que dice haber hecho nunca.

Nacida en Pontevedra, en 1992, esta compositora e intérprete autodidacta dejó su tierra hace un lustro para probar suerte en Madrid –primero en el Metro, después en salas– hasta que su victoria en un concurso organizado por el cantautor Andrés Suárez, su paisano y referente, allanó su camino en la música.

Con un contrato firmado en 2020 junto a Warner Music, lanzó un primer EP titulado Magma, compuso temas para otros artistas como Malú o Luz Casal y en 2022 lanzó su primer largo en formato de álbum, A golpes de fe, junto al que llegó su participación en el citado concurso de RTVE que unía a talentos jóvenes con veteranos.

"Por mi carácter más introvertido no siempre puedo colocarme en cualquier escenario, pero Dúos increíbles me dio la seguridad y el peso suficientes para ello. No hablo tanto de lo que hizo por mí a nivel de audiencia, sino en el plano personal, al ponerme delante de tantas cámaras junto a gente como Sole Giménez", destaca.

Por esa razón era en parte el momento oportuno para participar en Benidorm Fest, una propuesta que le hizo su discográfica en el momento en el que estaba inmersa en la composición de su segundo disco a raíz de un viaje inspirador a Nueva Orleans (Estados Unidos). "Si vas, hay que ir con todo", pensó antes de aceptar la propuesta y programó una serie de sesiones de composición específicas en busca de algo que mantuviera su esencia, pero "algo más épica" en los estribillos.

'No se me olvida', tejida en unos minutos

No pasó de la primera sesión con Khotton Palm. Juntos tejieron en unos minutos No se me olvida y se obsesionó tanto con la canción que pensó que era la señal que andaba buscando, convirtiéndola no solo en su apuesta musical para Benidorm Fest, sino también en el primer sencillo de su próximo disco.

"Es raro que a los artistas nos pase eso con una canción. Incluso puede gustarnos mucho un día, pero a la semana siguiente decimos: Menuda mierda. Con esta, sin embargo, fue algo muy visceral y creo que es uno de los mejores temas que saqué», señala la cantante, orgullosa.

En su letra, escrita íntegramente por ella, habla de un desengaño sentimental con la certidumbre de que, pese a todo el dolor, "nadie se muere de amor" y que llegará el momento de volver a respirar, en una "dicotomía" entre partes más dulces y otras "llenas de rabia".

De cara a redondear su producción, contactaron con Ale Acosta –el 50 por ciento del dúo Fuel Fandango– "para darle a los estribillos mayor potencia y una parte de folclore que maneja muy bien sin perder la modernidad" (aquí aparecen "shakers" y hasta una calabaza de Malí), además de enriquecer el puente final.

Admiradora de canciones ganadoras de Eurovisión como Amar pelos dois, de Salvador Sobral, Saa reivindica de cara al festival este tipo de composiciones en las que se desnuda el alma y reconoce que desde el principio tuvo clara "la atmósfera" que quería para su puesta en escena, en la que habrá «momentos incómodos» en contraste con la belleza de la música.