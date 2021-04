Xuxa: "Yo maté a mi madre"

La estrella infantil que arrasaba en los noventa, Xuxa, ha conmocionado Brasil y ha incendiado las redes sociales con una polémica declaración: "Mi madre se contagió de covid. Yo maté a mi madre". La controversia no llega por la autoinculpación de la cantante sino porque nada de ello es verdad. Se trataba de un mensaje creado para concienciar a un país brutalmente golpeado por el coronavirus.

"Combate la banalización, el negacionismo y el abandono", proclamó una vez despertado el interés de su nación. "Estamos en el peor momento de la pandemia. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución. Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio", añadió.

No es la primera vez que el interés de la artista por frenar la pandemia despierta olas de apoyo y de indignación. La autora del inmortal Ilarié apostó por probar las vacunas con los convictos bajo el siguiente razonamiento: "Si los presos van a morir en la cárcel podrían usar su vida para probar medicinas y vacunas".

La cantante causó además indignación en las redes sociales al proponer que las vacunas se prueben en convictos

Xuxa expresó sus ideas consciente de que su planteamiento podría parecer "inhumano". Sin embargo, lo planteó como una forma de enmendar los errores pasados de quienes están entre rejas tras hacer "muchas cosas malas". "Están ahí, pagando sus errores para siempre en la cárcel, y podrían ayudar en estos casos, para experimentos, Creo que, al menos, servirían para algo. Para salvar vidas, con la medicina, con todo", defendió. Añadió: "Ahora vendrán los defensores de los derechos humanos y dirán que no, que con ellos no se pueden utilizar. Pero si ya está probado que son personas que van a vivir 60 años en prisión y van a morir allí, yo creo que podrían usar un poco de su vida para ayudar a algunas personas, probando medicinas y vacunas, probando todo para ver si funcionan".

La artista enseguida empezó a recibir apodos en Twitter, entre ellos Xuxa Menenghele, en referencia al médico nazi Josef Mengele, quien hacía experimentos en los campos de concentración.