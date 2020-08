Ylenia Padilla se une al club de los anti-vacunas de Covid-19

La concursante de realities y asidua colaboradora en las tertulias de Tele 5 ha manifestado a través de su cuenta de Twitter el rechazo hacia la vacuna del coronavirus.

No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Si, lo digo. https://t.co/CjcSLMj8i7 — Ylenia (@YleniaGandiaSh) August 25, 2020

"No voy a dejar que unos inútiles me obliguen a ponerme nada. Sí, lo digo". Así respondía la celebrity a una noticia sobre la posible obligatoriedad de la vacuna. A este mensaje le siguieron otros muchos, de seguidores, cargados de críticas contra la ex concursante de Gandía Shore.

Además, la alicantina se aventuró a criticar las medidas del Gobierno: "Han dejado puticlubs y fiestas taurinas funcionando. ¿Y yo me tengo que meter en la vena algo que ellos me digan que es bueno?".

No me lo imagino. Llevo meses sin verlos y siendo responsable. Han dejado puticlubs y fiestas taurinas funcionando. Y yo me tengo que meter en la vena algo que ellos me digan que es bueno? Su credibilidad no existe. La incoherencia e incompetencia tiene consecuencias. — Ylenia (@YleniaGandiaSh) August 25, 2020

Finalmente, Ylenia decidió contestar a algunas de las críticas para justificar su opinión respecto a este controvertido tema. El debate más polémico fue el que mantuvo con la cuenta @SnoopGmail, donde, de las argumentaciones se pasó a la descalificación personal, por lo que la tertuliana decidió borrar la mayoría de la conversación.

Debería darte vergüenza comparar a los fachas de la banderita con los que ponemos el triángulo en honor a las víctimas del Holocausto nazi https://t.co/NBQ51GY1aR — MARLEY 🔻 (@SnoopGmail) August 25, 2020

Este gesto no hizo más que enfurecer al otro debatiente que acabó tachando la actitud de Ylenia de vergonzosa, ya que esta comparó una simbología contra el holocausto nazi con el símbolo de la bandera de España: "Los del triángulo razonáis igual que los de la bandera. ¿ver más allá es tan difícil?".