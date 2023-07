El Xokas, ¿interesado en comprar el Deportivo?

El RC Deportivo atraviesa un momento complejo. Tanto a nivel futbolístico como de administración el club coruñés camina por un terreno pantanoso, marcado por su presencia una temporada más en 1ª RFEF.

La afición no concuerda con las decisiones tomadas desde la gerencia, sea en asuntos como la marcha de Rubén de la Barrera o el precio de los nuevos abonos. No obstante, hay una persona que se ha postulado como futuro propietario del club y que cree tener la capacidad para solucionar todo tipo de problemas: el streamer lucense El Xokas.

Los directos del Xokas son como una de esas recetas de aprovechamiento que cogen todo tipo de sobras y tratan de combinarlas de forma nutritiva. El lucense se atreve con infinidad de temas y el fútbol es uno de ellos.

El Xokas no dudó en confesar su interés en adquirir el Deportivo en un futuro a pesar de la situación actual: "El Dépor está medio en bancarrota. No está en bancarrota pero está muy jodido. Está teniendo unos problemas económicos y unos problema de gestión de mil pares de cojones".

"Ojalá ser rico, y lo compraba, cabrón. Tengo que hablarlo con el Luquitas — por Lucas Pérez—. Dentro de 5/6 años compramos el Deportivo y tenemos un entrenamiento ahí en Coruña. Y hacemos del Dépor algo grande otra vez", siguió diciendo Xokas.

"¿Es que cuántos millones necesitarías? Buah, muchos. Es que no tengo tanto dinero. Si tuviese tanto dinero podría tener un proyecto así con 35 o 40 años, pero no sé si ganaré tanta pasta. Yo gano mucho, pero estamos hablando de millones de euros... Estamos hablando de muchísimo dinero y a mí la mitad se lo lleva Hacienda. Para poder tener el Real Club Deportivo de La Coruña me tendría que ir a Andorra. ¿Valdría la pena salvar el Dépor por irme a Andorra? Tendría que irme a Andorra, sino no puedo. Make Depor great again", concluyó.