El Xokas: "No te has pegado con nadie porque eres un mierdas"

El Xokas no logra escapar del huracán de los conflictos. El creador de contenidos Javier Oliveira ha rescatado en su Twitter un clip en el expone unas declaraciones del streamer lucense sobre la violencia.

"Que alguien eduque a este señor y le explique que las personas no solucionan a golpes porque el humano ha evolucionado", asegura de forma crítica Oliveira.

Estoy que no doy crédito con este clip.



Que alguien eduque a este señor y le explique que las personas no solucionan a golpes porque el humano ha evolucionado, porque no estamos en la película “7 vírgenes” y porque es ilegal y peligroso, no porque sean mierdas o poco hombres 🤦🏻 pic.twitter.com/F4oUDdIXqP