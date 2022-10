El Xokas compra piso y se hace viral

El streamer lucense Joaquín Domínguez, más conocido como El Xokas, anunció que ya es propietario de una vivienda en Madrid. Y lo hizo compartiendo una imagen de una estancia vacía en la que se ven varios edificios al fondo.

Lo que no podía esperarse el creador de contenido es que en las redes sociales, y gracias a programas de geolocalización, varios internautas encontrasen rápidamente la dirección de su nueva propiedad.

El Xokas compartió desde hace meses con sus seguidores el proceso de búsqueda de vivienda. El de Lugo barajó incluso mudarse a Málaga, aunque finalmente se quedó en Madrid. "Si todo va bien, este 2022 me iré a ese piso; si no pasa algo grande, en principio me voy a hipotecar"; explicaba en febrero.

Mientras buscaba casa, El Xokas tuvo que lidiar con varios problemas, como la aparición de un especulador que frenó uno de sus intentos por hacerse con una vivienda.

Como casi todo en la vida del popular creador de contenidos, también trascendió lo que pagaría por su futura morada: un millón de euros.

El anuncio de El Xokas también ha derivado en algunos memes, como este en el que se recuerda su afición por pedir comida a domicilio.