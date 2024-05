Xavier Font, fundador de Locomía: "Tengo cáncer de próstata"

Malas noticias para Locomía y sus seguidores. En medio del fervor por el estreno de la película Disco, Ibiza, Locomía, de Kike Maíllo, el fundador del grupo Xavier Font ha anunciado que padece un cáncer de próstata.

En declaraciones a Europa Press, el artista ha asegurado que "lo he dicho porque hay que quitar un poco el tabú del cáncer. Tengo cáncer de próstata, mejor que sea ahí que no en otro sitio".

"Hay que dar visibilidad, o sea, yo no tengo problema, estoy feliz, me voy a quitar una parte de mi órgano que no funciona y se acabó, y voy a seguir, yo estoy para tiempo", ha afirmado durante la premier de la película, que protagonizan Jaime Lorente, Alberto Amman y Blanca Suárez.

"Uno se levanta de las dificultades. Yo estoy feliz y me siento bien, y voy a pasar esto también, como he pasado tantas cosas. En esta vida hay que luchar, siempre. Yo soy luchador. Lo he hecho con esa idea, para que la gente entienda que estamos aquí y que yo voy a seguir, no hay más", ha concluido.