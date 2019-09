Lo ha vuelto a hacer. Xavi Hernández ha vuelto a generar una pequeña polémica al hablar muy positivamente de Catar, donde reside y trabaja. "No vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de allí", sostiene en una entrevista con Ara. Pese a todo, el exfutbolista no vive ajeno a la realidad española y sostiene que en noviembre irá a votar: "Tendré que votar, claro. Quiero lo mejor para mi futuro y el de mis hijos. Y lamentablemente veo que España no funciona de la mejor manera", dice.

El exbarcelonista, aunque echa de menos a su familia, destaca algunas de las ventajas que tiene vivir en Catar. "La tranquilidad, la seguridad... No tenemos llave de casa, dejas el coche en marcha... Núria [su esposa] incluso me dice que si podemos seguir aquí también será mejor para nuestros hijos. Ambos han nacido aquí. En Catar la gente es feliz".