Woody Allen ha sido el último en dar su opinión sobre el llamado caso Rubiales. Aprovechando su paso por el Festival de Venecia, el cineasta ofreció una entrevista a El Mundo en la que justificó de alguna manera el beso del presidente de la RFEF a Jenni Hermoso tras la victoria de la selección en el Mundial femenino. "Lo primero que pensé es que no se escondieron ni la besó en un callejón oscuro. No la estaba violando, era solo un beso y era una amiga. ¿Qué hay de malo?", comentó el director.

Allen, eso sí, considera que el acto de Rubiales no fue apropiado y que debería "pedir disculpas". "Si fue inapropiado o demasiado agresivo, hay que decirle claramente que no lo haga", ha dicho a El Mundo, aunque para él "es difícil entender que alguien pueda perder su trabajo y ser penalizado de esa forma por dar un beso a alguien. Podría perderlo todo".

Woody Allen también reflexionó sobre la falta de consentimiento del beso, pues en su opinión "no sabemos si ella se apartó y le dijo no hagas eso". En todo caso, y pese a reconocer la situación de poder de Luis Rubiales sobre Jenni Hermoso, el cineasta cree que no tiene tanta importancia al haber sucedido en "público". "No la besó a puerta cerrada en su despacho, donde ella estuviera amenazada. Estuvo mal, hizo algo incorrecto, pero no fue como si hubiera quemado un colegio", sentenció.

Las palabras de Woody Allen han sido recibidas con un aluvión de críticas. Una de las más duras fue la de Pablo Echenique, quien desde su cuenta de X resumió su entrevista con un lapidario titular: "Conocido pedófilo reincidente defiende a Rubiales desde las páginas de El Mundo".

Conocido pedófilo reincidente defiende a Rubiales desde las páginas de El Mundo.



¿Pero qué le pasa a la derecha mediática con este tema, por dios? ¡Paren ya de justificar la violencia sexual! ¿No ven que eso tiene graves consecuencias para la seguridad de las mujeres? pic.twitter.com/1uSkCuTO0J — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 4, 2023

Woody Allen, recibido con aplausos en el Festival de Venecia

El director y guionista fue recibido este lunes con aplausos en el Festival de Venecia, que proyecta, fuera de competición, su nuevo filme, Coup de chance, rodado en París con actores franceses. "He sido muy afortunado toda mi vida", ha dicho el director neoyorquino en rueda de prensa.

Coup de chance llega a Venecia tras haber sido rechazada por el Festival de Cannes en mayo pasado debido a la polémica que sigue persiguiendo a Woody Allen por las acusaciones de abusos sexuales de su hija adoptiva Dylan Farrow, unos hechos supuestamente ocurridos en 1992 y por los que fue exonerado en su día.

No obstante, la onda expansiva del #MeToo y la difusión de un documental de HBO en 2021 centrado en la versión de Dylan Farrow y su entorno, han reavivado la polémica en los últimos años hasta el punto de que Allen ha tenido serias dificultades para financiar sus últimas películas y para vender sus memorias en Estados Unidos.