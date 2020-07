Winona Ryder y Vanessa Paradis aseguran que Depp no fue violento con ellas

Las actriceshan asegurado que, expareja de ambas, nunca fue violento con ellas, en su declaración en el juicio que se celebra enpor la demanda por difamación que interpuso el actor contra el tabloide The Sun.Aunque Ryder y Paradis no testificaron telemáticamente este jueves como estaba planeado, se difundió su testimonio por escrito durante una vista del proceso, en el que Depp, de 57 años, exige unaal diario británico por un artículo de 2018 en el que se le tildaba de "agresor de mujeres" y se le acusaba de haber golpeado a su exesposa, la actrizLa abogada del periódico,, basa la defensa en los detalles que la intérprete estadounidense, que comenzará a declarar la próxima semana a puerta cerrada, difundió sobre 14 alegaciones de violencia presuntamente ocurrida entre principios de 2013 y mayo de 2016.Depp, que el lunes concluyó una declaración de cinco días, niega haber agredido a Heard y sugiere que la actriz quiere manchar su reputación por intereses económicos.Durante su testimonio, el actor de Piratas del Caribe ha reconocido no obstante que, en la época a la que se refiere el texto, tenía problemas con el alcohol y arrebatos de comportamiento impulsivo.Su exnovia Winona Ryder y Paradis, con quien estuvo casado catorce años y con quien tiene dos hijos, han salido en su defensa, aunque admiten que solo pueden guiarse por su propia experiencia."La idea de que es una persona increíblemente violenta es lo que más se aleja del Johnny que yo conocí y amé", señala en su declaración Ryder, con la que el estadounidense mantuvo una relación de cuatro años."Hablo desde mi propia experiencia, ya que obviamente no estuve durante su matrimonio con Amber, pero, desde mi experiencia, que fue muy diferente, me sentí sorprendida, confundida y disgustada cuando escuché las acusaciones en su contra", añadió la interprete."No quiero llamar a nadie mentiroso pero, desde mi experiencia con Johnny, es imposible creer que unas alegaciones tan horrorosas sean ciertas. Me parece extremadamente preocupante, conociéndole como lo hago", apostilló.Por su parte, la francesa Vanessa Paradis aseguró que él "nunca fue violento o abusivo" con ella."Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Hemos sido pareja durante 14 y hemos criado a nuestros dos hijos juntos. Durante todos estos años he conocido a un Johnny que es amable, atento, generoso y una persona y un padre no violento", señaló Paradis."No puedo entender estas acusaciones. Nunca, nunca fue violento conmigo. Nunca, nunca abusivo en absoluto hacia mí. Nunca ha sido violento o abusivo con nadie que haya visto", sostuvo.Además, la cantante francesa tachó de "escandalosas" las acusaciones y lamentó que hayan dañado la carrera de Depp porque "desafortunadamente, la gente se ha creído estos hechos falsos".Paradis y Ryder estaban citadas para comparecer en el juicio en vídeo desde sus respectivas casas en Francia, pero el equipo legal de Depp decidió finalmente no llamarlas al considerar que no se acusaba a Depp de una "violencia más general", sino solo hacia Heard.Tras un tumultuoso proceso de divorcio que concluyó un matrimonio de 15 meses en 2016, Depp y Heard se encuentran de nuevo en las salas del, donde también han declarado como testigos en el proceso agentes, asistentes personales y otros exempleados de ambas partes.Está previsto que el juicio, que comenzó el 7 de julio, concluya tras la testificación de Heard la semana que viene, si bien se desconoce en que fecha se hará público el dictamen.