Willy Bárcenas versiona 'Tu canción', de Amaia y Alfred

El vocalista de Taburete, Willy Bárcenas, ha colgado en Instagram una entrada en la que versiona Tu canción, pieza con la que Amaia y Alfred participaron en el festival de Eurovisión.

El texto que acompaña al vídeo dice lo siguiente: "Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante 3 días y ahora la canto yo. #cover #tucancion".

El hijo de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias se refugia en la música mientras su padre se encuentra en la cárcel y su madre está a la espera de una sentencia firme por el caso Gürtel.