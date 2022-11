Will Smith llora al hablar del golpe a Chris Rock: "Se me fue la olla"

"Se me fue la olla". Así comentaba Will Smith en The Daily Show el incidente que protagonizó en la gala de los Oscars cuando golpeó al cómico Chirs Rock. De forma algo críptica, explicó que "tenía una rabia embotellada desde hace tiempo" y que, aunque eso no justifica nada, añadió que "hay muchos matices y complejidades" y que al final perdió "la calma". Eso sí, en ningún momento explicó el origen de su rabia contra Rock.

"Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre. Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser", dijo Smith, que acabó llorando cuando el presentador del espacio, Trevor Noah, le echó un capote diciéndole: "Yo también creo que eso no es lo que eres [...] todo el mundo puede cometer un error". La comprensión de Noah hizo que brotasen las lágrimas del actor, que confesó que aquella misma noche, se sitió hundido cuando al llegar a su casa lo esperaba despierto su sobrino de 9 meses. "Es el niño más dulce. Se había quedado para ver a su tío Will Se sentó en mi regazo, con el Oscar, y decía: '¿Por qué golpeaste a ese hombre, tío Will?", relato, de nuevo llorando.



Will Smith opened up to “Daily Show” host Trevor Noah about his infamous slap of comedian Chris Rock at the Oscars, trying to explain his reaction that night and voicing concern about how it could impact his new film. @ErinNBCNews shares the story. pic.twitter.com/OEJpwFPALq