Wallapop se disculpa por su campaña de la llamada por el Día de la Madre: "No tuvimos en cuenta todas las realidades"

La plataforma Wallapop ha pedido disculpas este lunes por la campaña que lanzó el 7 de mayo por el Día de la Madre en la que simulaba una llamada falsa que recibía el usuario en el teléfono móvil y que causó malestar en redes sociales, especialmente entre las personas que habían perdido a su madre.

"Mamá. Llamada perdida. Te está llamando para que vendas lo que no usas", expresaba la notificación que la plataforma mandó este domingo a sus usuarios, un mensaje por el que Wallapop ha lamentado "profundamente el malestar generado".

Desde la plataforma han reconocido no haber tenido en cuenta "todas las realidades" de su comunidad de usuarios y "la notificación recordó, de forma involuntaria, situaciones causantes de dolor y tristeza".

Saliendo del cementerio tras llevar unas flores a mi madre por el aniversario de su fallecimiento, me llega esto. Se me encoge el corazón. Rota. @wallapop, vuestra estrategia de marketing que no tiene en cuenta a las huérfanas, me ha destrozado el día. Más, si cabe. pic.twitter.com/gjrJPuBTRt