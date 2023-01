Los babilonios, la Nasa y las redes sociales se han cruzado en este arranque de 2023 dando como resultado un lío de tal tamaño que amenazó con cambiar algo con lo que los humanos llevamos conviviendo desde el momento de venir al mundo: la predicción del horóscopo.

Todo comenzó hace más de 3.000 años, cuando los babilonios dividieron el zodíaco en 12 partes y eligieron otras tantas constelaciones. Habían inventado la astrología. Cada una de esas constelaciones da nombre a lo que se conoce como signos del zodíaco.

La cosa marchaba en orden hasta que en 2016 la Nasa publicó en una página educativa para niños el origen de los símbolos del zodíaco. La agencia aeroespacial estadounidense aclaró que el sol pasa por más constelaciones, pero que los babilonios habían obviado algunas, como Ofiuco o Cetus, y se habían quedado en doce porque a lo largo del año hay doce lunas llenas.

¿Insinuba la Nasa que había que cambiar el horóscopo? No, al momento se apresuró a decir que lo suyo es la astronomía, no la astrología. Lo de adivinar el futuro no entra en sus competencias.

Ayer entraron en juego las redes sociales, algo con lo que no contaban los babilonios. Alguien publicó que desde el 1 de enero de 2023 había que contar con los nuevos signos zodiacales y la noticia corrió como la pólvora. Habían movido los marcos del destino; el que toda la vida había sido Géminis pasaba a ser Tauro, por ejemplo. "¿Me he pasado todos estos años leyendo el horóscopo equivocado?", se preguntaron los aficionados a conocer el futuro con antelación. No, tranquilidad, si no te ha tocado la lotería esa no es la razón; la Nasa lleva insistiendo desde 2016 en que nada cambia, que ese no es su negocio.

Por lo de pronto, las cosas siguen como estaban en el mundo de la astrología, pero que los de la Nasa guarden el tuit en el que desmienten que Ofiuco y Cetus sean dos nuevos signos del zodíaco. Tarde o temprano volverá el bulo a correr como la pólvora y tendrán que desmentirlo. Y quién sabe... hasta es posible que algún día se tengan en cuenta las nuevas constelaciones y el mapa del cielo que dibujaron los babilonios hace más de 3.000 años cambie para siempre.

¿Cuándo sucederá eso? Sabe Dios. Habrá que estar atentos al horóscopo a ver qué dice.