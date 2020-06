Vuelan los puñales en el reencuentro de Belén Esteban y Jorge Javier tras su gran bronca

El reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban tras la gran discusión que protagonizaron el pasado sábado y que llevó al presentador a abandonar el plató en plena entrevista por su indignación ante el discurso político de la colaboradora volvió a estar cargado de tensión. Amigos desde hace décadas, llegaron con el objetivo de reconciliarse en directo al programa Sálvame, pero sin mostrar arrepentimiento, y en seguida surgieron los reproches. Él llegó a decir que no se cree el dolor de la tertuliana y que ya no es merecedora del título de princesa del pueblo. "Belén Esteban ya no es el pueblo. No puede usar ese argumento, el pueblo no vive en un chalet con piscina en Paracuellos, no alterna con Rosalía ni se va de juerga con Pablo Alborán", le espetó el presentador.

Y no se quedó ahí. Tras dejar claro que Belén es su amiga y que la quiere tal y como es, la acusó de defender un discurso "plagado de mentiras, falsedades y de manipulaciones". "Ella podrá pensar lo que quiera del Gobierno, pero hay cosas de las que no podemos o debemos opinar", añadió.

Jorge Javier: "El sufrimiento de Belén se lo han contado, ha estado en casa durante tres meses cobrando su sueldo íntegro"

Y la cosa fue a más, pues Jorge Javier se refirió a las palabras de Belén Esteban sobre el sufrimiento con el que vivió la pandemia del coronavirus con una dura afirmación: "Mi cabreo fue porque intentó colocarme a mí en una torre de marfil, ese discurso de: 'Yo he sufrido, yo lo he pasado muy mal'. Este 'yoismo' y esta capitalización de dolor ni me la creo ni me la trago, cada uno en su medida lo habrá sufrido. Ella ha estado en su casa sin contacto con nadie, el sufrimiento de Belén se lo han contado, ha estado en casa durante tres meses cobrando su sueldo íntegro, haciendo dos recetas y probando una cena viernes por la noche".

Ella se reafirmó en sus palabras, aunque reconoció que debió dirigirse a Jorge Javier de otra manera cuando le dijo que no había vivido la crisis de igual modo que otras personas. En cualquier caso, aseguró que se sintió "humillada".

Belén Esteban confiesa que se ha planteado dejar Sálvame: "Tengo que pensar mucho"

La de Paracuellos no pudo contener las lágrimas y dijo que se ha planteado abandonar Sálvame. "Tengo que pensar mucho, Jorge. Tengo que pensar en mí". "Estoy enfadada, en caliente y no quiero decir nada", zanjó.

Finalmente, la tensión se fue relajando y la colaboradora y el presentador acabaron sellando la paz con un choque de codos.