La visita al Rey emérito

EL PASADO martes Juan Carlos I cumplió 83 años en Emiratos Árabes, y según desveló el portal Vanitatis, la infanta Elena viajó a Abu Dabi para pasar con su padre tan señalado día. La duquesa de Lugo puso de manifiesto que es el mayor apoyo del Rey emérito y todo apunta a que ha sido la única que se ha encontrado con el monarca en los últimos tiempos. Se especuló en un primer momento con la posibilidad de que también viajase a verle la infanta Cristina, pero todo apunta a que los últimos encuentros de esta con su padre fueron a principios de verano en España, antes de que el emérito decidiese marcharse a Emiratos.

Elena de Borbón regresó a España el jueves del que fue su segundo encuentro con Juan Carlos I, el primero se habría producido a finales de noviembre.

En los dos viajes, la duquesa de Lugo siguió el mismo protocolo. Escogió Dubái y no Abu Dabi como destino. Esta elección, a 100 kilómetros de donde se ha refugiado don Juan Carlos, no es casualidad. Para viajar a Abu Dabi, lugar donde reside el Rey, hay que presentar un permiso especial si se trata de una visita a un familiar, o aclarar si el viaje se hace por motivos laborales. El Gobierno no expide visados para turistas que deseen ir a la capital. Sí lo hace, en cambio, para quienes deseen ir a Dubái.

Además, la infanta Elena, como todos los viajeros, solo tuvo que presentar una prueba PCR negativa, realizada al menos 96 horas antes del vuelo, para poder entrar en el país.

De Dubái a Abu Dabi hay 100 kilómetros. No trascendió si el Rey emérito se desplazó hasta el lugar, o si fue la infanta quien viajó después hasta Abu Dabi.

IMÁGENES. El Rey emérito está en Emiratos Árabes desde principios de agosto y las últimas imágenes sobre su vida allí llegaron hace solo unos días a través del programa de televisión Viva la vida. En ellas se veía a don Juan Carlos caminando por el puerto de Abu Dabi, Yas Marina, apoyado en dos escoltas.

Todo apunta a que su estado de salud no es el mejor. Según las fotografías, el Rey emérito, con mascarilla, precisa de la ayuda de los escoltas para caminar. Aunque, al parecer, está recibiendo todos los cuidados. Cuenta con un fisioterapeuta que le visita a diario y realiza ejercicios específicos, según detallaron distintas publicaciones.

La relación ►Años de complicidad

La relación de Juan Carlos I con su primogénita siembre ha sido especial. Apuntaba Paloma Barrientos que cuando la infanta Elena anunció su intención de separarse de Jaime de Marichalar, fue el Rey el único que la apoyó explícitamente.



En los últimos tiempos, la duquesa de Lugo ha estado siempre al lado de su padre. Le acompañó en varios eventos, en las últimas apariciones vinculadas al mundo de la vela e incluso se rumoreó que si Juan Carlos volvía a España en Navidad, se instalaría en el piso que la infanta tiene en la capital.