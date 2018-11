Virales 🖱 El cambio de look de Pedrerol, 'retratado' por las redes sociales

Dicen que en Espa帽a el uso de la gomina entr贸 en decadencia el 28 de diciembre de 1993, el mismo d铆a en el que era intervenido Banesto y los 80 mor铆an con 3 a帽os de retraso tras ser liquidados por una foto de Mario Conde detenido. Desde entonces, uno a uno, los usuarios de la gomina est谩n cada vez m谩s solos -en parte por el exilio de mucho hacia las ceras y geles de peinado- y hu茅rfanos de referentes. Y esto, desde anoche, es un poco m谩s cierto porque Josep Pedrerol decidi贸 lucir este jueves un peinado libre de fijadores, de complejos y con canas.

El shock por el cambio estil铆stico encendi贸 las redes sociales, convirti贸 el asunto en trending topic y, como pasa siempre, la imaginaci贸n de los cibernautas se desat贸 meme a meme, como puedes comprobar con esta peque帽a selecci贸n.



#FelizJueves por si se lo perdieron anoche...el nuevo look de pedrerol...no re铆rse por favor... #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/mWEsjOVosB

El 8 de noviembre de 2018 ya es una d铆a hist贸rico para la humanidad. Pedrerol sin gomina. De esta no me recupero. Me acaba de cambiar la vida. pic.twitter.com/8izW2hbcCM