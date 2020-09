Carla Barber, la novia de Diego Matamoros, ha denunciado una brutal agresión en el portal de su casa. Según ha relatado en sus redes sociales, el atraco se produjo el jueves. "Anoche al entrar en mi portal, dos chicos me estaban esperando dentro, escondidos. Al subir mis escaleras, me atacaron por la espalda y me hicieron la 'llave del mata león' hasta dejarme inconsciente al cortar el riego sanguíneo a mi cerebro presionando la arteria carótida. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, creo que algo más de un minuto. Conseguí levantarme y salí corriendo a la calle gritando sin parar", explicó en su cuenta de Instagram la mediática cirujana.

La reacción de Barber ha dejado impactados a sus seguidores. "Los alcancé y conseguí memorizar la matrícula , modelo y color del coche", añade, antes de tranquilizar a todos aclarando que se encuentra bien, aunque tiene "lesiones en cuello y lengua, dolor al tragar y al hablar".

En cuanto al botín que se llevaron los atracadores, la pareja del hijo de Kiko Matamoros precisa que "lo extraído (joyas, bolso...) carece de importancia". "Al fin y al cabo es sólo dinero. El miedo al recordar lo sucedido y la angustia de pensar que puede volver a pasarme es lo que importa", reflexiona, todavía asustada. Barber concluye agradeciendo a sus amigos su preocupación y recuerda a sus amigos que está sin móvil, ya que es uno de los objetos que se llevaron los ladrones.

Agradece además la colaboración de sus seguidores para atrapar a los responsables de la agresión.