Los Beckham lo pasaron mal en España. Sobre todo, ella, Victoria, la Spice Girl pija, cantante del grupo y ahora diseñadora de moda. Así lo reconoce en el documental que acaba de grabar Netflix sobre David Beckham donde, además, se desvela que ella no fue tampoco la favorita en el círculo que rodeaba al mítico jugador del Manchester United. Especialmente, por el entonces entrenador del equipo, Alex Ferguson, que prefería que el futbolista saliese con "una chica local".

Pero David Beckham no le hizo el caso. Se enamoró de Victoria y luchó por ella. Esto forzó, además, su paso del Manchester United al Real Madrid, veinte años atrás. Una decisión que no gustó, de buenas a primeras, a su esposa. Entre otras cosas y según reconoce en el documental "porque no tenemos dónde vivir ni colegio para los niños".

"Llegó a Madrid como si fuera el presidente de Estados Unidos", añade Victoria Beckham en el documental. La cantante tardó en venir a España precisamente porque sus hijos mayores no tenían colegio. Pero si ella no las tenía todas consigo sobre mudarse al sur, lo cierto es que su llegada tampoco fue muy bien recibida entre la sociedad española. ¿La razón? Unas atrevidas declaraciones en la portada de la revista Vogue donde afirmaba, tajantemente, que "España huele a ajo". Y se quedó tan ancha.

"Yo era la villana. Dijeron que había dicho que odiaba España y que olía a ajo. Yo no dije nunca eso. Sabían que no podía mudarme por el colegio de los niños. Todo lo que hacía lo inventaban o lo sacaban de contexto. Pero el problema nunca fue España", explica la cantante, en el documental, sobre esa época, en la que también salieron noticias sobre posibles infidelidades de su pareja, especialmente la relacionada con Rebeca Loos, por aquella época asistente de los Beckham.

"Fue la peor época del matrimonio. El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Hasta Madrid, estábamos juntos; luego, no sentíamos el apoyo del otro. No puedo describir cómo nos afectó. Nunca en mi vida había sido tan infeliz", dice, y manifiesta haberse sentido "aliviada" tras dejar nuestro país.

La relación de David Beckham con Victoria siempre fue vista con malos ojos por su anterior entrenador, Alex Ferguson, que reconoce en la cinta que el rendimiento del futbolista bajó.

"Bueno, él cambió, de eso no hay duda. La atención de los medios que estaba recibiendo y convertirse en una celebridad era diferente de lo que yo quería. Lograr que David mantuviera los pies en la tierra se volvió más difícil", dice. "David fue el único jugador que entrené que eligió ser famoso, que tuvo como misión ser conocido fuera del juego", agrega el técnico escocés.

El futbolista también habla y afirma que su relación con Victoria no lo cambió. "Definitivamente, no me cambió. No quería que nada se interpusiera en el camino del fútbol, pero sabía que mi carrera iba a terminar en algún momento. Y quería tener una carrera después del fútbol y eso carcomía al entrenador, él simplemente quería que fuera el mejor futbolista posible y que me casara con una chica local que no fuera una superestrella", responde.