Victoria Federica sorprende a las redes con un inesperado selfie... ¡con Rihanna!

La incipiente carrera de influencer de Victoria Federica sigue su curso y en las últimas horas ha sorprendido a sus seguidores con un inesperado selfie en el que aparece junto a la cantante Rihanna. "París, qué ganas te tenía", escribió la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar en su perfil de Instagram, acompañando a la imagen en la que se puede observar a la sobrina de Felipe VI muy sonriente, posando con la artista de Barbados. Ambas coincidieron en primera fila en el desfile de Dior durante la Paris Fashion Week.

La nieta del rey emérito cuenta con 124.000 seguidores en la citada red social, a pesar de que solo suma 29 publicaciones. Pero su foto con la cantante, embarazada, ha sobrepasado las fronteras y ha suscitado una avalancha de comentarios en las redes sociales. Los más ingeniosos en seguida utilizaron su imaginación e inundaron internet con todo tipo de memes.

🔴 Rihanna: "Conocer a Victoria Federica ha sido un sueño para mí. Ella es una inspiración para todos. No sabía si sacar nuevo disco, pero ella me animó a que lo hiciera mientras le daba una calada a su Marlboro Gold, así que me pongo ahora mismo a ello." pic.twitter.com/Iu6YqYOzAx