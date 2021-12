Victoria Federica lo hace oficial

Son demasiados los meses que la vida nocturna estuvo en pausa, por eso cuando se acercan fechas señaladas la gente calienta motores para semanas de celebración. Tal es el caso de Effervescence, una noche de fiesta única en el Teatro Real de Madrid.

En estas exclusivas celebraciones cada vez es más común ver rostros repetidos, que encadenan posados y noches, y parece que estamos ante el nacimiento de una nueva jet set.

En el evento organizado por Moët & Chandon simultáneamente en 17 países se encontraron 250 personalidades tan distintas como Francisco Rivera, Paula Echevarría, el juez Pedraz o Ana Boyer. Pero la estrella absoluta del photocall fue Victoria Federica, que hizo su primer posado oficial junto al DJ Jorge Bárcenas, su pareja.

No se trataba de una simple fiesta, sino de una ocasión para celebrar la vida y la solidaridad gracias a una donación de lo recaudado a Greenpeace. Así lo pidió Jon Kortajarena, encargado de conducir la gala y que hace solo dos días estaba en otra exclusiva velada organizada por Marta Ortega en A Coruña.

Álex González y María Pedraza, otra de las parejas del momento, la omnipresente Rossy de Palma, Alexandra Pereira, Álvaro Morte, Nieves Álvarez, Pelayo Díaz o Alessandro Lecquio, entre otros, compartieron una cena elaborada por el chef Mauro Colagreco, con tres estrellas Michelin.

El evento comenzó con una cena placée, es decir, con asientos asignados, en el escenario principal del teatro en mesas imperiales, cargadas de flores blancas, luces navideñas y una pirámide de copas de cristal.

El punto musical lo puso Jamie Cullum con versiones de New York o All I Want For Christmas que provocaron bailes improvisados en los invitados.