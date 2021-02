Victoria Abril, contra la "plandemia" y las vacunas: "Nos usan como cobayas"

Tras un año de pandemia vivido en Francia, de "confinamiento, de soledad y de depresión", Victoria Abril ha regresado a España con motivo de la concesión del Premio Feroz de Honor 2021 más combativa que nunca, clamando contra las vacunas y la gestión del coronavirus.

"Esto no es covid, es un coronacirco", ha señalado la actriz, despreocupada por ser tomada como "negacionista": "Estamos siendo usados como cobayas, las vacunas son experimentos sin probar que nos meten rápido y desde que nos vacunan hay más casos positivos. Lo que tenemos que lograr es la inmunidad colectiva y ya está. Esto no es una pandemia, es una plandemia", ha dicho.

El motivo de la rueda de prensa era la concesión del Feroz de Honor por parte de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) en reconocimiento a su trayectoria, marcada por su trabajo con directores como Vicente Aranda o Pedro Almodóvar y especialmente activa en los años 80 y 90.

Pero antes incluso de empezar, mientras posaba para las cámaras, el covid tomó el protagonismo: "El pelo no me lo corto hasta que me devuelvan las libertades", ha afirmado luciendo una larga melena.

"El miedo te impide vivir, peor que perder la vida es perder la razón de vivir, basta ya", ha añadido a continuación.





REGRESO A ESPAÑA La protagonista de películas como Kika o Amantes ha recordado que en Francia la situación es peor porque llevan un año sin actividad cultural o de ocio de ningún tipo, "sólo trabajo, metro y dormir".

Por eso y a pesar de que siempre ha sido reacia a aceptar premios, este lo ha agarrado como "un salvavidas" para regresar a España, donde tiene pensado instalarse –en Málaga en concreto– hasta que la situación mejore, en vista de que el presidente francés Emmanuel "Macron ha vuelto a pedir otro año para meter decretazos y quitarnos ya el cien por cien de nuestros derechos y libertades".

"¿DÓNDE ESTÁ LA PANDEMIA?". En una entrevista con Efe nada más finalizar la rueda de prensa, la flamante Feroz ha incidido en sus críticas: "La Pfizer no se hace responsable de los efectos secundarios y encima pon el brazo", ha señalado sobre la vacuna contra el coronavirus.

"Si ves la tele y no sales te crees que la gente está muriendo por las calles, pero la gente está muriendo como cada año, el año 2020 no ha tenido más muertos que el 19, ¿donde está la pandemia?", se ha preguntado.

"Todo esto es para confinarnos y alienar nuestros derechos y libertades fundamentales y convertirnos en esclavos y en cobayas", ha insistido, "y para que Amazon gane en dos meses de epidemia todo el dinero que nos ha dado la UE para pasarla".

PREMIO FEROZ Y TRAYECTORIA. Está previsto que la actriz recoja el galardón en una ceremonia que se celebrará el próximo 2 de marzo en el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña y que se retransmitirá en directo a través de YouTube.

El Feroz de Honor reconoce una trayectoria que comprende casi un centenar de películas y una veintena de series de televisión y que comenzó muy joven, con apenas 15 años, nada menos que junto a Sean Connery y Audrey Hepburn en Robin y Marian.

Suma en total nueve nominaciones a los Goya y logró la estatuilla como mejor actriz protagonista con "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto" (1995) de Agustín Díaz Yanes, que asimismo le valió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

También Borau, Berlanga, Chávarri, Camus, Gutiérrez Aragón o Armiñan la eligieron para sus películas, pero sobre todo dos directores, Vicente Aranda, con quien rodó doce títulos, y Pedro Almodóvar, han sido decisivos en su carrera.

A Almodóvar lleva años pidiéndole que la vuelva a llamar. "Cada vez que le veo le digo 'Pedro, que se me pasa arroz'", ha reconocido, "pero no, el amor no se puede pedir ni comandar por internet, tráigame dos kilos de amor, no se puede".

A Vicente Aranda, con quien hizo La muchacha de las bragas de oro (1980), El Lute: camina o revienta (1987) o Amantes (1991), Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín, le ha recordado como "el padre, director y autor" de lo que ella es.

"Para bien o para mal, estoy hecha a su imagen y semejanza y todo lo que aprendí con él me ha servido con los demás, Vicente es como la llave maestra que abre todas las puertas", ha dicho.

Victoria Abril que se trasladó a vivir a París en 1982 , es oficial de las Artes y las Letras de Francia desde 1998 y en 2002 fue nombrada 'caballero' de la Legión de Honor francesa.