Victoria Abril se disculpa: "Siento mucho si he ofendido a los que han perdido seres queridos"

La actriz Victoria Abril ha pedido este martes 2 de marzo disculpas por su intervención la semana pasada en la que ponía en cuestión la utilidad de las vacunas contra la pandemia de coronavirus, asegurando que siente "mucho" si ha "ofendido a las personas que han perdido a sus seres queridos".

"Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa hablando sin filtros de los vivos he ofendido a los que han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención y para mí todas las vidas cuentan. Creedme, por favor", ha señalado la actriz al subir a recoger su premio.

Tras ser presentada por Jorge Sanz, Abril irrumpió en el escenario entre aplausos y sin mascarilla para recoger su premio.

"Este premio es un salvavidas. Durante aquellos años oscuros de la dictadura, el cine y su luz me salvaron la vida y han hecho de mí lo que soy", ha dicho. Durante esta variante y la que venga, me voy a clausurar. Si me necesitáis, silbad, que subro: lo que necestamos es amor".