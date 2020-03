¿El dardo de Vicente del Bosque a Fernando Alonso por el coronavirus?

El exseleccionador nacional Vicente Del Bosque aprovechó este lunes su intervención en El Partidazo de Cope para arremeter de forma velada contra el piloto Fernando Alonso, que días antes se mostró muy crítico con la respuesta dada por el Ejecutivo a la crisis del coronavirus. "Alguno protesta porque se han hecho las cosas mal y luego cotiza en el extranjero", dijo el adiestrador de fútbol, en una alusión no explícita al asturiano.

"He visto que alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos". Aunque el presentador, Juanma Castaño, intentó que precisase si se refería a Alonso, Del Bosque se negó a dar nombres.

"Lo digo como un hecho genérico, no va contra nadie. ¿O no es verdad eso?". "Siempre tenemos una visión de las cosas, lo vemos todo con mucha facilidad, que si no se ha hecho esto o lo otro... Es un tema muy difícil y complicado y debemos ser comprensivos con las autoridades, que tienen tanta preocupación como podemos tener cualquiera de nosotros".

Alonso había expresado en Instagram ciertos reproches al Gobierno de Pedro Sánchez. "Me quedo de piedra. Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Va a ser diferente en España? Que evite salir a la calle la gente con síntomas. ¿Y los demás qué? ¿Al parque o los bares? Que cada comunidad autónoma decida. No se pillan los dedos ni queriendo", publicó el asturiano.