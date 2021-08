¿Viajará Omar Montes al espacio con Jeff Bezos?

En casa todos conocen a Omar Montes. Algunos por su música, otros por sus salidas de tono y el resto por sus idas y venidas con aquellos que llevan el apellido Pantoja.

Ahora, el artista de Pan Bendito vuelve a ser noticia tras una entrevista con El Mundo. En ella ha lanzado la curiosa información de que viajará al espacio con Jeff Bezos. Lo más insólito del asunto es que lo haría tras una petición del propio CEO de Amazon.

"Ahora me están haciendo las pruebas para cerciorarse de que aguanto las fuerzas G en el despegue y, de momento, las he superado satisfactoriamente. No voy a negar que tengo miedo, porque he visto la película Interstellar y los agujeros de gusano me imponen muchísimo, pero quiero ser el segundo español que vaya al espacio después de Pedro Duque", afirma.

Y quién sabe. Todo parece una de esas bromas propias del bueno de Omar, pero, ¿y si fuera verdad?