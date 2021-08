Verdeliss anuncia que está embarazada de su octavo hijo

La influencer Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, ha anunciado este jueves a través de su perfil de Instagram que está esperando su octavo hijo. Una fotografía ante el espejo acompañada de su marido Aritz con un test en el que se puede leer la palabra "embarazada" ha sido la postal que ha elegido para comunicar a sus más de un millón de seguidores la buena noticia.

Sin embargo, a pesar de estar pasando por su séptimo embarazo (dos de sus hijas, Eider y Anne, son mellizas), Verdeliss ha revelado que se ha debatido entre confesar su estado en las redes sociales o esperar un tiempo hasta hacerlo público. Una decisión que sus followers intuyen fruto de las críticas que la influencer recibe diariamente tanto en su perfil de Instagram como en Youtube por exponer todas sus jornadas, en las que sus hijos son los protagonistas.

"Me he debatido entre proclamar a los cuatro vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde solo nuestros más íntimos conocían la noticia, donde solo existía cariño e ilusión compartida, donde si nadie más lo sabía, a nadie más le otorgábamos el poder de hacernos daño", ha escrito.

No obstante, Unzu ya se encuentra en su cuarto mes de embarazo, en el cual sus signos ya comienzan a ser evidentes, por lo que para no dejar lugar a dudas y evitar especulaciones, la influencer ha decidido compartir su felicidad. Además, Verdeliss ha querido pedir disculpas a su comunidad, ya que ha confesado sentirse un poco "infiel" debido a su creciente hermeticidad hacia su familia y su vida personal, algo a lo que sus seguidores no están acostumbrados.

Es por esto que la madre más famosa de Instagram ha compartido como han sido las primeras reacciones de Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider, Anne y Miren al enterarse de que esperan un hermano: "Puedo recordar esa magia en nuestros rostros, esa nube en la que nos montamos al ver el resultado positivo... ese abrazo en el que nos fundimos y no nos volveremos a soltar hasta abrazar a nuestro octavo hijo en nuestro regazo".

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho de rogar, pues han sido miles las personas que han felicitado a la familia en su publicación. A la par, los comentarios de asombro han inundado Twitter, convirtiendo a Verdeliss en trending topic durante la noche del jueves y colmando la red social de ingeniosos memes en clave de humor.

Tras unas horas de silencio, la influencer ha querido dejarse ver en su perfil de Instagram y hacer unas primeras declaraciones después de hacer pública la noticia: "No hay suficientes palabras de agradecimiento para tantos mensajes de cariño, buenos deseos e ilusión... que bonita comunidad sois". Unzu ha destacado que uno de los comentarios que más feliz la ha hecho ha sido la "bonita y necesaria pregunta de ¿Cómo te encuentras?", a la que ha respondido confesando que ha pasado un primer trimestre de embarazo "turbulento" con vómitos, náuseas y mareos de gran intensidad.

Verdeliss se hizo con millones de seguidores tanto en Instagram como en Youtube gracias a su espontaneidad y su naturalidad a la hora de visibilizar el día a día de una familia numerosa, filmando los momentos buenos pero también aquellos que no son habituales ver en redes sociales. Cabe esperar que la de Pamplona, al igual que ha hecho con sus anteriores embarazos, comparta sus próximos avances con su comunidad, que acompañarán su trayectoria desde el otro lado de la pantalla.