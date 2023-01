Revilla cuenta en 'El hormiguero' que su mujer tiene cáncer de colon

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, celebró este lunes su 80 cumpleaños con Pablo Motos en El hormiguero, uno de los programas de televisión a los que acude con cierta asiduidad. En él se vivió un momento muy emotivo cuando anunció a los telespectadores que su mujer, Aurora Díaz, tiene cáncer de colon.

"La última vez que vine al programa estaba hecho polvo porque al día siguiente operaban a mi mujer de un cáncer de colon. Ahora está en tratamiento y va mejor, pero fueron momentos durísimos. Tú me hiciste muy fácil el sentarme aquí y poder hacer como que no pasaba nada", explicó Revilla.

♥️ @RevillaMiguelA le hace un homenaje al amor de su vida, su mujer Aurora #RevillaEH pic.twitter.com/b7TEGF9s8O — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 23, 2023

"Por eso te dije que me prometieses que me traerías aquí en mi 80 cumpleaños y que traería a mi mujer conmigo", continuó el presidente cántabro, mientras las cámaras enfocaban a Aurora Díaz, que estaba sentada entre el público.

"Me veo con mucha fuerza"

Revilla explicó que se ve con "mucha fuerza" y está dispuesto a seguir cuatro años más por su querida Cantabria.

Revilla ya no pide más que salud. "Mi aspiración política es acabar estos cuatro años de legislatura y acabar todos los proyectos anunciados. Personalmente, que tenga salud y que no me levante un día y tenga algo que me impida continuar. Espero que no", apostilla.

El libro de Revilla

Revilla es consciente de que "hay mucha gente que con 80 años está muerta", pero no ve un problema en su edad para aspirar a presidir Cantabria una quinta legislatura, porque se encuentra "muy bien y con ilusión".

El jefe del Ejecutivo cántabro es una persona de costumbres y, como siempre, empezó el día con un generoso vaso de leche y un sobao.

Preguntado por algún mensaje de felicitación que le haya hecho especial ilusión, no duda en sacar su teléfono móvil -no es precisamente un smartphone- y apuntar a uno que recibió a las 00.01 horas, el primer minuto de su cumpleaños, escrito por el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, quien le dedica unas palabras de cariño.

"Eres alguien muy importante en mi vida", le agradece Barbón a Revilla, a quien también considera "consejero, confidente, amigo y un referente", incluso "lo mejor" que ha conocido en la política.

Revilla no quiere dejar la política sin contemplar muchos objetivos, que ve más cerca que nunca. "Estoy hablando del Ave, del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, el área logística de La Pasiega y cantidad de cosas que cuesta mucho sacar adelante", dice.

Echando la vista atrás, cree que el mayor logro del PRC al frente del Gobierno de Cantabria es haber "prestigiado una región que no hay que olvidar que, cuando se creó el partido en 1978, no se llamaba ni Cantabria ni hipotéticamente iba a ser una autonomía". "Hoy goza de popularidad y de buena imagen. Cantabria es muy reconocida, muy valorada y está en el comienzo de algo que va a ser esplendoroso", recalca.

Ya, en una entrevista concedida a Efe en 2003, antes de ser presidente por primera vez, Revilla afirmaba que culminar su carrera política siendo jefe del Ejecutivo de Cantabria sería "la locura total" y "la culminación absoluta de cualquier sueño que uno pueda tener" porque esta región es "mi vida".

Nacido en el municipio cántabro de Polaciones, el 23 de enero de 1943, Revilla, que es hijo de un guarda forestal y de una maestra, decía estar convencido de que podía ser un "gran presidente".

Casado y padre de tres hijas, Miguel Ángel Revilla es licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco, dirigió una sucursal del Banco Atlántico entre 1974 y 1982 antes de entrar en política, y entre 1979 y 1982 fue profesor de Estructura Económica en la Universidad de Cantabria.

Desde sus comienzos hasta ahora, su figura se ha hecho notoria sobre todo por sus asiduas apariciones en programas de televisión, como se ha reflejado en las ventas de los siete libros que ha publicado, el último este mismo lunes, día de su cumpleaños, bajo el título Toda una vida.